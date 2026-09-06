Multas y vigilancia en la estación de tren de A Coruña ante los coches que paran para recoger y dejar pasajeros

En la estación de tren de A Coruña —todavía provisional, a la espera de que terminen las obras de la intermodal— hay este domingo abrazos de despedida y sonrisas de bienvenida. El arranque este lunes del curso universitario ha intensificado el movimiento de viajeros, con estudiantes que llegan a la ciudad y familiares que los acompañan para coger el tren e iniciar la aventura en otro lugar. Pero junto al ir y venir de pasajeros también ha aumentado la vigilancia: la Policía Local ha desplegado un dispositivo para controlar el estacionamiento y ha impuesto multas a los vehículos mal aparcados.

La zona de parada rápida, tipo kiss&ride, desapareció y en su lugar hay tres plazas para movilidad reducida. Sin espacio habilitado para la carga y descarga en el entorno, los conductores se las ingenian para encontrar dónde parar. Algunos lo hacen rápido y apenas generan interrupciones, pero otros prefieren bajarse del coche para entrar en la estación. La Policía Local, conocedora de que se generan algunas retenciones en la zona cuando coinciden varios trenes, ha reforzado la vigilancia para evitar que los vehículos permanezcan estacionados en lugares no permitidos.

Este domingo por la tarde, los agentes han puesto varias multas por aparcamiento irregular. La presencia policial y las sanciones sorprendieron a algunos conductores, que intentaron conversar con los agentes para evitar la sanción.

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Con varios coches acumulados a la espera de recoger pasajeros, también se presenciaron maniobras en la zona de la rotonda que hicieron que el tráfico fuese más lento de lo habitual.