Nueva demanda por el veto a la construcción en el Agra de San Amaro: propietarios piden indemnizaciones de 474.000 euros al Concello de A Coruña

La falta de un nuevo planeamiento urbanístico en el entorno de la Torre de Hércules, que determine qué se puede construir y dónde, ha pasado una factura millonaria al Concello de A Coruña. La declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad en 2009 supuso un veto a la construcción de los edificios previstos en el Agra de San Amaro, donde se permitía levantar varios edificios de viviendas, y, desde entonces, no se ha aprobado el plan especial que debe reordenar la zona: la tramitación estuvo parada a la espera de un informe del Icomos, un organismo ligado a la Unesco, pero el Ayuntamiento y el Estado, como adelantó este diario, han decidido reactivarlo sin esperar por él. Pero el Concello ha tenido que pagar ya más de dos millones de euros a propietarios en indemnizaciones e intereses, a los que se suma una nueva reclamación. Propietarios con fincas en el proyecto de compensación de San Amaro, según ha podido saber este diario, han reclamado unos 474.000 euros.

Según ha podido saber este diario, el Concello ha abierto un expediente por la reclamación patrimonial, algo que ha notificado a la propiedad. Intentó hacerlo a través de Correos, pero, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 de agosto, se les citó en las oficinas de Urbanismo. Según ha podido saber este diario, los dos interesados piden dos indemnizaciones, que suponen, respectivamente, unos 80.600 y 393.500 euros. En total, cerca de medio millón.

Convenios sin cumplir

Una suma que, depende de cómo se solvente el expediente, pueden abultar una cifra ya crecida de pagos por parte de la Administración local, que se remonta a decisiones que se tomaron en los años 90. Propietarios de fincas cedieron parte de sus terrenos para construir el paseo marítimo en la época del alcalde Francisco Vázquez a cambio de poder levantar viviendas en el Agra de San Amaro, y firmaron convenios en 1993 y 2006 que el Concello no ejecutó.

Los dueños no pudieron inscribir las fincas que formaban parte del polígono hasta que el Concello aprobó un proyecto de compensación en 2008. Al año siguiente la Torre se convirtió en Patrimonio de la Humanidad, y la Xunta prohibió construir en los alrededores. Varias empresas iniciaron pleitos, con reveses judiciales para el Concello. Las demoras, según publicó este diario, habían supuesto el abono de más de dos millones de euros en indemnizaciones e intereses a inicios de 2024.

Tramitación que se alarga

La nueva ordenación de la zona depende de un plan especial de la Torre que, durante años, ni siquiera se inició. En 2022 el Gobierno local lo puso en marcha, y en 2024 recibió el visto bueno de la Xunta. Sin embargo, la tramitación se demoró en espera de un informe del Icomos, una entidad que trabaja con la Unesco en cuestiones relacionadas con los bienes considerados Patrimonio de la Humanidad. Según señalaron a este diario fuentes del Concello, el documento nunca ha llegado, y el Ministerio de Cultura dijo al Ayuntamiento que siguiera "avanzando en la tramitación", que todavía no ha acabado.

El texto al que dio luz verde la Consellería de Medio Ambiente eliminaba los edificios del Agra de San Amaro, pero permitía un edificio de bajo y tres alturas en la cantera de Durmideiras y trasladar el aparcamiento y el frontón a la zona donde estaba la chatarrería, junto a la avenida de Navarra. También se dejaría erguir un bloque residencial de bajo y cinco alturas entre las calles Lagoas y Faro de Fisterra, detrás del centro de formación Ánxel Casal. La edificabilidad, esto es, la superficie que se puede construir contando todas las plantas, bajaría de los 37.000 metros cuadrados previstos en el plan general actual a 8.735.