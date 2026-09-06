El secreto que llevó al puerto de A Coruña a crecer un 60% más que los muelles españoles

Desde los restos de mercancías romanas traídas por vía marítima que reposan en el museo del castillo de San Antón a los topónimos (Marina, Pescadores). Del faro que es emblema de la ciudad a los muelles interiores que albergan exposiciones de Marta Ortega y conciertos. A Coruña es una ciudad nacida gracias al mar, y su puerto, la puerta de entrada y de proyección al mundo. Y, aunque la transformación económica y social haya llevado a que el porcentaje de coruñeses que trabajan directamente en el mar haya ido bajando en las últimas décadas y los antiguos barrios marineros hayan cambiado su carácter, el puerto ha seguido creciendo, de manera callada.

Entre 1962, cuando empiezan las estadísticas de Puertos del Estado, y 2025, el último año cerrado, el tráfico por los muelles coruñeses se multiplicó por diez, un 63% por encima del conjunto de los estatales. Una historia de crecimiento y de adaptación, que tiene un gran responsable, la refinería de Repsol, y salpicada de altibajos y transformaciones, como la irrupción de los cruceros.

En 1962 los tráficos del puerto fueron de algo menos de 1,2 millones de toneladas, entre las que predominaban, por un escaso margen, los productos sólidos sobre los líquidos. En 1963 la cifra fue, esencialmente, la misma. Pero en 1964, el año en el que abrió la instalación de Repsol, ya se llegó a los cuatro millones, ahora con mayoría de líquidos. Siguió una escalada casi ininterrumpida hasta los 8,86 millones de 1974. Hubo una caída en 1973, y después, durante la Transición y el inicio de los años 80, se cortó la senda de crecimiento.

Barcos atracados en los muelles coruñeses, en el siglo XX. / La Opinión

La crisis y el oleoducto

Francisco Peleteiro, abogado especializado en tráfico marítimo y secretario de la Asociación de Usuarios del Puerto de A Coruña (Ausport), conoce la trayectoria de los muelles coruñeses desde hace décadas y explica que en aquellos años se vieron afectados por el panorama internacional. La guerra del Yom Kippur de 1973 llevó a una crisis internacional "muy grave en Reino Unido y otros países de nuestro entorno, incluida España". Los precios del petróleo crecieron, y "se produjo un cierto estancamiento mundial en el tráfico internacional de mercancías".

Entre 1983 y 1989 hubo un importante aumento de los tráficos de A Coruña, desde algo menos de 7,4 millones de toneladas a 12,5 millones, un récord hasta entonces que situaba al puerto ya casi al nivel de las cifras actuales.En el 92 llegó otro récord, casi 12,6 millones de toneladas. "Los años 80 fueron de expansión a todos los niveles", recuerda Peleteiro. Fuentes de la Autoridad Portuaria indican además que "el pico de los años 90 pudo deberse al funcionamiento de Sidegasa", de productos siderúrgicos, "que ya cerró hace años", y también señalan que la liberalización de la estiba llevó a la llegada de grandes empresas operadoras.

Las cifras cayeron en los años 90, quizás influidas por la crisis económica de inicios de la década. Pero, sobre todo, los graneles líquidos se desplomaron. De más de 10 millones de toneladas en 1992 se pasó a 8,4 en 1993. En 2001 eran 7,2. "Una razón muy importante de la caída fue la construcción y entrada en funcionamiento del oleoducto entre A Coruña y Vigo. Las obras se iniciaron a principios de los 90 y entraron en funcionamiento en 1996", rememora Peleteiro. Lo llevó a cabo la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), y, con una longitud de 156 kilómetros, "supuso la supresión de muchos tráficos de combustibles entre Norte y Sur de Galicia".

Pero el puerto sobrevivió y en 2005 se llegó a las 14,5 millones de toneladas, otro récord. Aunque los graneles líquidos habían caído, los sólidos estaban en un máximo histórico, más de 4,4 millones de toneladas, un hito que "fue impulsado por el carbón y la actividad de Celsa", también de productos siderúrgicos, señala el Puerto.

Embarcaciones tradicionales en los muelles de A Coruña. / La Opinión

El pico histórico

Los tráficos se derrumbaron en 2008 por un fenómeno que no necesita explicación, la recesión económica ligada a a la crisis del ladrillo, pero en 2015 las cifras ya eran similares a las del estallido de la burbuja. En 2018 se llegó al récord absoluto de toda la historia registrada de los muelles coruñeses, 15,7 millones de toneladas. Desde entonces, nunca se superaron los 15 millones de toneladas.

Los números cayeron en los años siguientes, con el covid y el cierre de Meirama, pero los tráficos en 2022-2025 están entre los más altos de la historia del puerto. Los años 2022 y 2024 fueron los que más se acercaron a la nunca recuperada estadística de 15 millones de toneladas, "pero al haberse cerrado la central térmica de Meirama en 2020, y la consiguiente desaparición del tráfico de carbón para la térmica, no se alcanzaron las cifras de 2018", señala la Autoridad Portuaria, pese a que la guerra de Ucrania causó tráficos importantes del mineral en los muelles coruñeses.

El futuro de los tráficos convencionales, señala Peleteiro, sigue dependiendo de la línea de vida de Repsol, si bien la refinería no tiene ninguna intención de irse. Planea completar su traslado a los muelles exteriores de punta Langosteira en 2027, con inversiones previstas de 140 millones de euros. También ha conseguido más de 170 millones de euros del Estado para poner en marcha instalaciones de hidrógeno verde en la comarca, encaminadas a dar servicio a la refinería.

La apuesta de la energía verde

"No cabe duda que Repsol es el principal cliente del puerto y debe ser tratado como lo que es", señala Francisco Peleteiro, pero también remarca que hay una "gran oportunidad" para el puerto con la apuesta por las nuevas tecnologías ligadas a energías verdes. El Puerto acaba de recibir cerca de 100 millones de euros del Estado que destinará a ampliar en 450 metros los muelles del puerto exterior y habilitar terrenos para la instalación de fábricas de empresas de eólica marina. Langosteira, señala Peleteiro, cuenta con línea de atraque, y suelo para ubicar empresas: la mayoría de terrenos de punta Langosteira, una inmensa explanada, siguen sin ocupar, en espera de proyectos industriales como la construcción de una factoría de amoníaco verde de Ignis.

Otra "apuesta muy positiva" sería la de potenciar la mercancía general, e incluso el tráfico de contenedores, un formato que en Galicia se ha concentrado en Vigo y que en A Coruña es testimonial: su máximo fue en 2008, con algo menos de 8.500 unidades.

Y aunque el eje de la actividad del puerto ya está en punta Langosteira, la transformación urbanística que se plantea en los muelles interiores a través del proyecto Coruña Marítima prevé mantener usos productivos en ellos. Las administraciones que conforma la comisión (Estado, Xunta, Concello, Puertos del Estado y Adif) quieren reservar entre 1.600 y 2.000 metros de litoral para la pesca, y unos 1.500 metros para mercancía general, con posiblidad de que en un futuro haya tráfico de contenedores.

El auge de los cruceros

A falta de concretar qué ocurrirá con los muelles interiores, pendientes del concurso de un plan maestro que definirá qué parte de los terrenos se destinan a nuevos usos (sobre la mesa están desde equipamientos a viviendas o un tranvitrén), Coruña Marítima estudia reservar 1.200 metros dentro de la ciudad para el tráfico de cruceros, sin duda el apartado portuario que más ha crecido en A Coruña en los últimos años. En 2004, cuando empiezan las estadísticas de Puertos del Estado, apenas pasaron por las dársenas coruñesas algo más de 43.000 viajeros de este tipo. En 2024 fueron más de 400.000, y el año pasado, según datos del Puerto, 465.000. Un auge que pone a la ciudad a la cabeza de los grandes puertos de España.

Este aumento ha causado críticas de colectivos ecologistas, y el Concello cobra desde inicios de año una tasa turística a los buques, pero Peleteiro considera que "ha sido una apuesta del Puerto de A Coruña y de determinados agentes locales , que debe apoyarse y defenderse". Estos buques de viajeros, defiende, no interfieren con otros tráficos, "no solo supone actividad marítima y portuaria sino actividad y beneficio para la ciudad y núcleos urbanos cercanos". El negocio, considera, irá "en alza", por la construcción de cada vez más barcos y el interés de la sociedad en este tipo de turismo.

Al mismo tiempo, Puertos del Estado muestra que los pasajeros en régimen de transporte, que en los años 60, 70 y 80 suponían algunos miles de pasajeros al año y que en 1996 llegaron a rozar los 20.800, han desaparecido. "Si a tráfico de pasajeros, nos referimos a los denominados 'correos' y al tráfico de ría, es lógico que prácticamente desapareciera, no es una tendencia del puerto de A Coruña , sino a nivel internacional , salvo aquellos territorios donde el carácter insular o de ultras, lo convierta en el único medio de transporte o en el más económico. No es el caso del puerto de A Coruña", remacha.