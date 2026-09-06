Vuelta al 'cole' en A Coruña: más rutinas, descanso y menos pantallas, la 'receta' de los psicólogos para afrontar el regreso

Tras más dos meses y medio de vacaciones, miles de estudiantes de A Coruña y su área cuentan las horas que quedan para volver, el próximo miércoles, 9 de septiembre, a los colegios e institutos. También sus familias, quienes apuran los días previos al regreso a las aulas para hacerse con los libros de texto, el material escolar o los uniformes, así como para recuperar la rutina perdida durante el largo parón estival.

En plena cuenta atrás, la psicóloga educativa María Begoña Castro Iglesias, presidenta de la Sección de Psicoloxía Educativa del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG), recuerda la importancia de retomar, "progresivamente", esas costumbres adquiridas, al igual que los "hábitos un poco más saludables", entre ellos, "disminuir el uso de las pantallas". Durante la temporada de ocio, insiste, “está bien que no haya tiempos marcados” y que “las vivencias sean de distinta manera, para romper ese ciclo”, no obstante, advierte de que la vuelta a la rutina puede crear determinada "desregulación", tanto del ciclo del sueño, como de la vigilia e, incluso, del cansancio.

"Los padres son los que tienen que estar al frente de reincorporar esas rutinas y de hacerlo con cierta antelación porque todo se traslada. Y si los adultos andamos con prisas y estamos nerviosos o acelerados, los niños van a estar igual"

"Los padres son los que tienen que estar al frente de reincorporar esas rutinas y de hacerlo con cierta antelación porque todo se traslada. Y si los adultos andamos con prisas y estamos nerviosos o acelerados, los niños van a estar igual. Por eso mi consejo es que, a modo general, se empiecen a recuperar las rutinas 10 o 15 días antes del regreso al colegio o instituto. Eso sería lo ideal, de modo que, si comenzásemos ahora, ya iríamos un poco tarde. Y no me refiero a que, de golpe, todo sea ya reglado, sino a ir retomando ese 'orden', por así decirlo, de manera progresiva", resalta.

Una niña con mochila y mandilón, de la mano de una mujer, junto a un centro educativo. / Casteleiro

"Algo que nos vendría bien a todos, y no solo a los niños y a los adolescentes, sería el recuperar, también, esos hábitos un poco más saludables", prosigue Castro Iglesias. "Acostarnos antes, no usar los dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, tablets, etc.) en las últimas horas del día, organizar los materiales y los espacios con tiempo, hacer partícipes a nuestros hijos de esos preparativos y disfrutar de ese momento", añade la presidenta de la Sección de Psicoloxía Educativa del COPG, quien considera esencial que "todo vaya encaminado a que esa rutina de vuelta sea parte de un bienestar" y "no de la obligación a la que todos estamos expuestos".

"Clima emocional positivo"

"Implicar a los niños y adolescentes en la planificación de la vuelta al cole es importante: que sean partícipes y que haya un clima en el que ellos también se sientan autónomos. Que toda esa 'agenda', por así decirlo, sea un poco compartida, de modo que ellos también colaboren y no que sean los padres quienes hagan todo", incide, antes de exponer otra recomendación que estima "clave". "Hay que tratar de mantener un clima emocional positivo en el núcleo familiar. Si todos estamos bien, todos vamos a afrontar las cosas de otra manera", destaca Castro Iglesias, quien apunta que todos estos consejos "serían a nivel general, también dirigidos a los adultos", si bien es cierto que, "en función de las edades o de las etapas educativas", matiza la experta, "pueden variar".

"Implicar a los niños y adolescentes en la planificación de la vuelta al cole es importante: que sean partícipes y que haya un clima en el que ellos también se sientan autónomos. Que toda esa 'agenda', por así decirlo, sea un poco compartida, de modo que ellos también colaboren"

"Si, por ejemplo, nos enfocamos en el alumnado de Infantil, de 3 a 6 años, la anticipación tiene que ir un poco más encaminada al acercamiento al centro educativo. A los que se estrenan en el cole nunca debemos engañarlos, sino explicarles a dónde van a ir, enseñarles el centro, avanzarles que lo van a pasar bien y que también van a aprender cosas nuevas...", señala la presidenta de la Sección de Psicoloxía Educativa del COPG, quien insiste en la importancia de "destacar siempre el lado positivo de la vuelta", también, para los que regresan. "Tenemos que prepararlos, hablar con ellos... En los más pequeños, sobre todo cuando empiezan, es importante no crear falsas expectativas ni engañarlos porque, a la larga, eso les generará más frustración y será peor", advierte, antes de hacer hincapié en la necesidad de realizar la "adaptación" de los que comienzan por primera vez "de un modo seguro".

“Hay que intentar que el momento de ‘desapego’ sea lo menos traumático posible. Los padres, como adultos, tenemos que ‘regularnos’. No debemos vivir esa separación con ansiedad, porque los niños lo van a percibir"

Alumnos levantan la mano durante una clase, en un centro educativo de A Coruña. / LOC

"Rituales de despedida"

“Hay que intentar que el momento de ‘desapego’ sea lo menos traumático posible. Los padres, como adultos, tenemos que ‘regularnos’. No debemos vivir esa separación con ansiedad, porque los niños lo van a percibir. Puede ser un momento, por ejemplo, para darles un abrazo importante. A esas edades, proporcionarles seguridad es primordial. No hay una manera determinada, pero puede establecerse como una especie de ‘ritual de despedida’. Algo que se vaya a hacer siempre de la misma forma, y que ha de ser breve y positivo”, recalca Castro Iglesias, quien incide en que la finalidad es que los pequeños "se sientan seguros”.

"Ya en otras etapas educativas como Primaria, entre los 6 y los 12 años", lo más importante es "retomar los hábitos, la autonomía y las relaciones sociales", así como "prestar atención a si hay cambios de tipo conductual"

“También es fundamental ser muy puntuales a la hora de recogerlos en el colegio, de modo que, cuando salgan, esté siempre allí esa persona de referencia. Eso sí es importante, igual que lo es hacer las cosas con tiempo. Evitar el estrés matutino resulta clave para todos, no solamente para los más pequeños”, reitera la presidenta de la Sección de Psicoloxía Educativa del COPG, antes de indicar que, "ya en otras etapas educativas como Primaria, entre los 6 y los 12 años", lo más importante es "retomar los hábitos, la autonomía y las relaciones sociales", así como "prestar atención para detectar si hay cambios de tipo conductual".

Alumnado en el patio de un centro educativo de A Coruña. / Casteleiro

En "modo supervisión"

"Estar un poco en 'modo supervisión'", considera Castro Iglesias, quien precisa que, "también en ESO y Bachillerato", es decir, "más en la adolescencia", las recomendaciones específicas se encaminan en esa misma dirección. "Es aconsejable tener una buena comunicación con ellos, que se encarguen de los preparativos, hacerles partícipes... Y, sobre todo, en las etapas en las que tienen más presión, como el Bachillerato, tratar de desdramatizar todo eso, fomentar su responsabilidad y hacerles ver el error como parte de la vida: que entiendan que todos fallamos y que eso forma parte también del proceso del aprendizaje", resalta la presidenta de la Sección de Psicoloxía Educativa del COPG, quien igualmente recomienda, en esta etapa educativa, "establecer límites claros y con flexibilidad", además de "apoyar" a los chavales "en su búsqueda de identidad".

"Eso también es importante a estas edades", destaca Castro Iglesias. "Y si los padres detectan alguna señal de alerta o perciben alguna actitud que, pasado un tiempo prudencial debería haber desaparecido ya pero continúa, es aconsejable dirigirse a los servicios profesionales de la psicología para poder acompañarlos", concluye.