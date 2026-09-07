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Abre Marrano en A Coruña, el local informal de tapeo para amantes de la carne a la parrilla: "Aquí nada de sentarse en una mesa con mantel"

El grupo Amicalia y el equipo de Salpica se unen en un nuevo restaurante de carnes y embutidos que iniciará su actividad en la segunda quincena de septiembre

Obras en la esquina de Mantelería con la calle de la Estrella

Obras en la esquina de Mantelería con la calle de la Estrella / Casteleiro

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Alicia Pardo

Los más carnívoros tendrán próximamente un nuevo punto de peregrinaje en la calle Mantelería. El número 1 ultima su apertura de cara a la segunda quincena de septiembre, donde abrirá sus puertas un nuevo local bautizado como Marrano y dedicado al tapeo de carnes y embutidos.

El negocio es una iniciativa del grupo Amicalia y el equipo de Salpica, que gestionarán de forma conjunta un establecimiento en el que se podrá disfrutar de piezas de vacuno y de cerdo "en formato reducido". Así lo indican fuentes cercanas al proyecto, que aseguran que será una propuesta "muy distinta" a lo que existe actualmente en la oferta gastronómica de A Coruña.

"No hay ninguno de este tipo en la ciudad, con la oferta de embutido así. En muchos sitios puedes comer secreto, pero tienes que pedirlo entero. Aquí puedes tomarlo más pequeño y totalmente a la parrilla", indican desde el entorno del local.

La brasa tendrá una presencia muy importante y se servirá "comida sencilla" con propuestas como "presa, papada, entraña y abanico". La experiencia también será desenfadada: sillas altas, barra y mucho "picoteo". "Aquí nada de sentarse en una mesa con mantel. El concepto es de platos de compartir y para picar", afirman.

Una nueva terraza para el corazón de A Coruña

El propio nombre de este nuevo bar de tapas de A Coruña es una declaración de intenciones, que respalda su apuesta informal. "Es un gran nombre y el local va a ser diferencial. Es pequeño, pero tiene terraza y en el interior hay unas esculturas de cerdos muy chulas", aseguran fuentes relacionadas con la iniciativa.

El Marrano iniciará su actividad en una zona con una oferta gastronómica muy consolidada -justo al lado de la calle Estrella-, pero se presenta más como un complemento que como un rival para la hostelería. "No es algo que le vaya a hacer la competencia al Charrúa, que es más tradicional", aseguran figuras cercanas al proyecto, en referencia al restaurante que se encuentra justo frente al futuro local de tapeo.

Para manejarlo a nivel "operativo" estará el equipo de Salpica, que compartirá la gestión con el grupo Amicalia. La empresa, fundada por Jesús García, se encuentra detrás de otros restaurantes emblemáticos de A Coruña como A Mundiña Restaurante, A Mundiña Tienda y A Mundiña Taberna, así como del japonés Omakase Sushi, la sociedad de eventos y catering Alborada y el restaurante Alabaster de Madrid.

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Con la nueva apertura, la red de establecimientos en el corazón de la ciudad continúa su tendencia ascendente, sumando esta vez un local de carne a la brasa. En los últimos meses, son numerosos los negocios que han abierto sus puertas para tentar a los coruñeses que callejean por el centro: desde el Asador O Carrabouxo en el Orzán a locales de brunch y cócteles como Rina.

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