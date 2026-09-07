Abre Marrano en A Coruña, el local informal de tapeo para amantes de la carne a la parrilla: "Aquí nada de sentarse en una mesa con mantel"

Los más carnívoros tendrán próximamente un nuevo punto de peregrinaje en la calle Mantelería. El número 1 ultima su apertura de cara a la segunda quincena de septiembre, donde abrirá sus puertas un nuevo local bautizado como Marrano y dedicado al tapeo de carnes y embutidos.

El negocio es una iniciativa del grupo Amicalia y el equipo de Salpica, que gestionarán de forma conjunta un establecimiento en el que se podrá disfrutar de piezas de vacuno y de cerdo "en formato reducido". Así lo indican fuentes cercanas al proyecto, que aseguran que será una propuesta "muy distinta" a lo que existe actualmente en la oferta gastronómica de A Coruña.

"No hay ninguno de este tipo en la ciudad, con la oferta de embutido así. En muchos sitios puedes comer secreto, pero tienes que pedirlo entero. Aquí puedes tomarlo más pequeño y totalmente a la parrilla", indican desde el entorno del local.

La brasa tendrá una presencia muy importante y se servirá "comida sencilla" con propuestas como "presa, papada, entraña y abanico". La experiencia también será desenfadada: sillas altas, barra y mucho "picoteo". "Aquí nada de sentarse en una mesa con mantel. El concepto es de platos de compartir y para picar", afirman.

Una nueva terraza para el corazón de A Coruña

El propio nombre de este nuevo bar de tapas de A Coruña es una declaración de intenciones, que respalda su apuesta informal. "Es un gran nombre y el local va a ser diferencial. Es pequeño, pero tiene terraza y en el interior hay unas esculturas de cerdos muy chulas", aseguran fuentes relacionadas con la iniciativa.

El Marrano iniciará su actividad en una zona con una oferta gastronómica muy consolidada -justo al lado de la calle Estrella-, pero se presenta más como un complemento que como un rival para la hostelería. "No es algo que le vaya a hacer la competencia al Charrúa, que es más tradicional", aseguran figuras cercanas al proyecto, en referencia al restaurante que se encuentra justo frente al futuro local de tapeo.

Para manejarlo a nivel "operativo" estará el equipo de Salpica, que compartirá la gestión con el grupo Amicalia. La empresa, fundada por Jesús García, se encuentra detrás de otros restaurantes emblemáticos de A Coruña como A Mundiña Restaurante, A Mundiña Tienda y A Mundiña Taberna, así como del japonés Omakase Sushi, la sociedad de eventos y catering Alborada y el restaurante Alabaster de Madrid.

Con la nueva apertura, la red de establecimientos en el corazón de la ciudad continúa su tendencia ascendente, sumando esta vez un local de carne a la brasa. En los últimos meses, son numerosos los negocios que han abierto sus puertas para tentar a los coruñeses que callejean por el centro: desde el Asador O Carrabouxo en el Orzán a locales de brunch y cócteles como Rina.