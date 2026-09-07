El acceso remodelado al colegio de San Pedro de Visma de A Coruña reabrirá este miércoles, con el tramo en obras de la tercera ronda

El tramo de vía que da acceso al colegio de San Pedro de Visma desde la ronda de Outeiro, a la altura del enlace con Peruleiro, reabrirá este miércoles 9 de septiembre a la circulación para permitir a los padres llegar en el inicio del curso escolar. La vía estaba siendo remodelada como parte de las obras de urbanización de Visma, cuyos promotores planean levantar unas 3.600 viviendas en el entorno, y la alcaldesa, Inés Rey, que visitó la calle este lunes, indicó que el nuevo vial, con un carril de circulación por sentido y un tercero para bicicletas, además de aceras, mejorará el acceso "con maior seguridade" para los niños. Según indicó, este miércoles también se abrirá la zona del inicio de la tercera ronda donde se estaban realizando trabajos de remodelación, próxima a Visma, con un carril habilitado en cada sentido. "Abrimos o paso pola rotonda da terceira rolda cun carril habilitado en cada sentido, o día 9", explicó, aunque se mantendrán sin circulación los carriles más cercanos a la mediana durante dos semanas, para continuar los trabajos.

El pasado mes de junio los obreros empezaron a trabajar en esta zona desde el falso túnel que se sitúa tras salir de la rotonda de Peruleiro (conocida como del pavo real) hasta la glorieta que ya estaba construida 300 metros más adelante, aunque hasta el momento sin uso más allá de continuación de los carriles. El proyecto dejarán dos carriles de circulación por sentido (hasta ahora eran tres), así como crear nuevos recorridos peatonales que hasta ahora no existían, además de un nuevo tramo de carril-bici que estará conectado con este nuevo barrio. Según indicaba el Concello al inicio de las obras, también está previsto crear nuevas zonas de estacionamiento.

Tras la apertura del vial que lleva al colegio San Pedro de Visma, afirmó Rey, habrá un "segundo tramo" con dos carriles, aceras de dos metros de ancho y zona específica de estacionamiento con 80 plazas de aparcamiento entre el Ágora y Os Mariñeiros. En el conjunto del polígono de Visma habrá "preto de 1.800" plazas de parking en superficie, a lo que se suman 300 en un aparcamiento municipal y los garajes de los nuevos edificios. Los trabajos de urbanización del nuevo polígono, valoró, van al 74% y a buen ritmo, con lo que la previsión es que acaben a finales de este año.

Aún sin vivienda protegida

Rey defendió que la urbanización de Visma, de "gran escala y que están llevando a cabo los promotores", va a crear una nueva zona de la ciudad que, defendió, tendrá unas mil viviendas de protección. Actualmente, señaló la alcaldesa, se están edificando unas 300, de precio libre, pero afirmó que ya hay procedimientos para promociones de pisos protegidos, que serán "o paso seguinte".

El nuevo barrio, afirmó, es es una "aposta municipal" en la que muchas familias podrán construir su proyecto de vida, e indicó que se está rehabilitando y poniendo en valor la Arqueta dos Frailes, un elemento patrimonial del que partía el antiguo abastecimiento de agua de la ciudad situado dentro del desarrollo. En el entorno, señaló, "estamos cun espazo deportivo no parque Adolfo Suárez", con nuevas zonas para juegos, pistas multideporte, con el objetivo de darle vida a un barrio "que está a piques de nacer".