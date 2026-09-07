Defensa do Común respalda anular los acuerdos del Concello de A Coruña que permiteron que los Franco consiguieran la la casa Cornide y critica la "pasividad de décadas"

El pleno municipal de este jueves votará si anular los acuerdos de 1962 que llevaron a que la Casa Cornide acabara en manos de la familia Franco: el Concello sacó a puja el inmueble, que era municipal, y Pedro Barrié de la Maza lo adquirió para luego revendérselo a los Franco. Entre los argumentos del Ayuntamiento para proponer la anulación figuran que fue una adquisición de "mala fe" y que se burló una ley aprobada en diciembre de 1931, en la Segunda República, para evitar la alienación sin control de bienes patrimoniales. Defensa do Común apoya la revisión, que, señala, tras ser aprobada el jueves aún debería ser sometida a dictamen del Consello Consultivo de Galicia y volver a la Corporación.

Para la entidad, han quedado "suficientemente probadas" motivos de nulidad de los acuerdos, que autorizaron la "transmisión fraudulenta e ilegal" de la casa a Carmen Polo, mujer del exdictador Francisco Franco. Pero también ve "manifiesta" la "pasividad e inacción municipal, de décadas", en relación con la casa, que reclaman que vuelva al patrimonio municipal. Esta inacción, afirman, podría "perjudicar" la reclamación municipal sobre el inmueble.

Cumplimiento de mociones

Defensa do Común señala que promovió la Marcha Cívica pola Devolución da Casa Cornide en 2018, y que el pleno municipal, en septiembre de 2019, aprobó por unanimidad para la devolución del inmueble al patrimonio municipal, y que el Concello presentase una denuncia en el juzgado para recuperarla.

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El pleno del 1 de octubre de 2020, añade, dio luz verde a otra moción que critica que se conserven en la ciudad nombres de calles, placas, monolitos, distinciones y retratos en edificios públicos en honor de "significados franquistas" que "promovieron y participaron activamente en los expolios" del pazo de Meirás y la Casa Cornide: Alfonso Molina Brandao, Pedro Barrié de la Maza y Sergio Peñamaría de Llano. Es, indica la entidad, "un claro incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática".