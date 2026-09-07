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La Xunta cede gratis a Vigo la propiedad de su estación de buses mientras disputa con el Concello por la de A Coruña

La administración autonómica y la local reclaman la titularidad de la infraestructura coruñesa, que pronto quedará obsoleta por la intermodal

Dársena de la estación de autobuses de A Coruña.

Dársena de la estación de autobuses de A Coruña. / Carlos Pardellas

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Enrique Carballo

Cesión gratuita en Vigo, y posturas encontradas sin acuerdo en A Coruña. Casi cinco años después de que abriera la intermodal de Vigo, el Consello de la Xunta aprobó este lunes el inicio de los trámites para que la administración autonómica ceda la antigua estación de autobuses de la ciudad al Ayuntamiento vigués, de manera gratuita y con su parcela y accesos, para que este construya zonas verdes y viales. La situación contrasta con la de A Coruña, cuya estación de buses quedará pronto obsoleta por la apertura de la nueva intermodal, sin acuerdo sobre qué hacer con ella ni consenso, entre el Gobierno gallego y el local, sobre a quién corresponde la propiedad.

La Xunta afirma que recibió la propiedad de la estación de autobuses del Estado, por el Real Decreto 88/1996; el Ayuntamiento argumenta que compró los terrenos en los años 70 y se los entregó al Estado para que construyese la terminal, pero la inscripción seguía siendo a nombre del Ayuntamiento. En 2019, la Xunta abrió un procedimiento para reclamar la titularidad, pero en 2021, dentro del convenio marco para desarrollar la intermodal, las dos administraciones se comprometieron a firmar un convenio para desarrollar la zona. Sigue sin producirse, y, aunque el Concello afirmó que había "conversaciones", la Xunta declaró recientemente a este diario que "no hay novedades".

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En 2009 Adif y Concello firmaron un acuerdo, ya sin efecto, para que los terrenos sirviesen para financiar la intermodal. El Plan General de Ordenación Municipal vigente, de 2013, incluye la finca un polígono de 74.000 metros cuadrados, con zona verde, equipamientos y dos edificios de 16 y ocho alturas. Los planes se han sucedido para la zona, desde un equipamiento de usos múltiples a un cuartel de la Policía Local.

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