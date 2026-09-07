Estrella Galicia demuele un concesionario al lado de su sede en A Coruña para un nuevo uso

Hijos de Rivera continúa su proceso de expansión y reordenación logística en su área de influencia entre el polígono de A Grela y Arteixo. Estrella Galicia ha iniciado la demolición de un antiguo concesionario de Land Rover cerca de su sede en A Coruña para habilitarlo como un aparcamiento en superficie, según confirmaron a este periódico desde la compañía coruñesa. Esta actuación colindante a su sede principal busca optimizar el espacio disponible y absorber los flujos de vehículos derivados de la intensa actividad corporativa de la cervecera en la zona.

El movimiento de expansión más ambicioso de la compañía se materializó con la puesta en marcha de su nueva macrofábrica en el polígono de Morás, en Arteixo, diseñada para multiplicar de forma exponencial su capacidad productiva anual. La planta, concebida para desarrollarse por fases, se complementa con inversiones adicionales destinadas a ampliar almacenes de envases y urbanizar nuevas plataformas logísticas que aseguran la eficiencia del suministro. La macrofábrica se inauguró el 19 de junio del año pasado; una fecha que se escogió (19 del 06) de forma intencionada como guiño simbólico al año de fundación de la compañía (1906).

Vista del concesionario donde Estrella ubicará un aparcamiento en superficie. / L. O.

En paralelo a este desarrollo industrial, la corporación centralizó sus servicios administrativos y de gestión en un único núcleo corporativo situado en el polígono coruñés de Agrela. Este nuevo complejo sostenible, levantado frente a la fábrica histórica y al museo MEGA, agrupa a cientos de trabajadores de los servicios centrales y sirve como el centro neurálgico para dirigir la estrategia nacional e internacional del grupo. Fue también el 19 de junio de este año la fecha elegida para la inauguración de la nueva sede corporativa Hijos de Rivera, un edificio que se asienta en una parcela de 18.000 metros cuadrados y que fue concebido para concentrar la actividad de gestión del grupo y simbolizar una nueva etapa en la trayectoria de la empresa.

La apertura de esta sede supuso además el refuerzo del carácter terciario de Agrela, contribuyendo a consolidar el papel del polígono, no solo como espacio industrial, sino también como enclave de servicios avanzados y dirección empresarial dentro de la ciudad.

La suma de estas actuaciones pone de manifiesto la transformación organizativa con la que Estrella se propone separar y potenciar la producción a gran escala en Arteixo mientras se consolida un entorno directivo y sostenible de alta eficiencia en A Coruña. Con la integración de terrenos para aparcamientos y la modernización de sus instalaciones, la empresa refuerza su arraigo local al tiempo que dimensiona su infraestructura para afrontar sus retos futuros de crecimiento.