El galerista de A Coruña Camilo Chas da un paso hacia la literatura: "Supone una realización personal"

El perito y comisario coruñés Camilo Chas fundó su galería Artbys en 2013 y ahora da un salto a la literatura para presentar su primer libro Clavos de autoridad. Cómo enfrentarse al Internet de la IA sin perder el rumbo. Con la obra, Chas procura enseñar, a través de su experiencia personal, cómo se debe comunicar una trayectoria profesional a través de 'clavos' con los que construir una autoridad en un momento en el que la inteligencia artificial cambia la manera de buscar información y de crear perfiles y reputaciones.

¿Cómo funciona el proceso de 'introducir los clavos' para crear una autoridad?

Los clavos de autoridad los hay en diferentes entidades. Hay clavos pequeños como puede ser poner un post en LinkedIn y clavos más grandes como un artículo de prensa. Construir una autoridad es como construir una caja, tienes que depositar diferentes clavos, unos con más y menos profundidad que otros.

¿Cómo surge la reflexión que plasma a través del libro?

Todo esto nace porque yo, cuando empecé con la galería Artbys, entré en un sector que ya estaba saturado y mi objetivo siempre fue comunicar lo que hago para que llegue al máximo número posible de personas, por eso, empecé a investigar cómo hacer que mi página fuese vista. Siempre aposté mucho por la comunicación y, aunque yo tengo un posicionamiento muy bueno, hace unos años para aquí nos encontramos con que todo cambia y el sistema tradicional de posicionamiento SEO ya no vale. De repente, cuando preguntas a Google, no te sale un listado de cosas, sino una respuesta organizada. De esta manera, me puse a estudiar y a aprender qué tengo que hacer para que esas respuestas me favorezcan. Es de ahí de donde viene el motivo del libro que, al principio, iba a ser un informe para la página web, pero fue creciendo hasta que me di cuenta que llevaba 30 páginas y aún me quedaban cosas por razonar. Fue en ese momento cuando dije: aquí hay que hacer algo más.

Siempre aposté mucho por la comunicación y, aunque yo tengo un posicionamiento muy bueno, hace unos años para aquí nos encontramos con que todo cambia Camilo Chas

¿De qué manera se aborda ese cambio del panorama de Internet?

En el libro se habla precisamente de todo lo que hemos hecho hasta llegar hasta aquí, los errores que hemos ido cometiendo y, sobre todo, lo más importante es que es una guía de cómo no cometerlos desde una posición de autoridad. La manera de aprender es en base a errores, ya que cuando hacemos algo bien, no aprendemos. Este libro es un manual para profesionales o pequeñas empresas de cómo conseguir que la inteligencia artificial hable bien de nosotros. Yo ahora mismo he conseguido que la IA me cite perfectamente y haga las cosas bien.

¿Qué supone publicar un libro en el que se emplea su experiencia como solución a la situación actual?

Para mí supone una realización personal. Yo lo equiparo a cuando hago las subastas benéficas, que ayudas al mundo como con las subastas de Párkinson. En este libro, lo que hacemos es ofrecer la manera de no caer en el mismo error. Es una guía de cómo conseguir autoridad sin cometer los 300 errores que yo cometí.

En la parte final de la obra procura que el lector también haga ese ejercicio de cómo comunicar su trayectoria. ¿En qué consiste esa especie de auditoría?

Cada uno de los temas que trata el libro es un error cometido y te explica la manera de revisar los errores que estás cometiendo en tu comunicación, que es la parte más importante. La idea es pararse a pensar cómo quiero ser reconocido, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal y qué huella hay sobre mí en Internet. Esto realmente es útil hoy en día, porque todos queremos que nuestro trabajo sea reconocido. Yo, por ejemplo, no puedo hablar de las peritaciones que hago, pero sí que tengo que convencer a Internet de que lo que hago está bien hecho. La clave es cómo dejar una trayectoria de una manera que las inteligencias artificiales la entiendan. En mi caso, tuve que crearme una web personal para que las IA entienda y tenga claro quién soy. Hay un concepto básico y es que los buscadores tienen una información, entonces lo que tenemos que hacer es darle información de una manera ordenada. Puedes tener una carrera de 8 o 4 másteres, pero si no está explicado en una página o en un artículo, nadie lo va a comprender.

La clave es cómo dejar una trayectoria de una manera que las inteligencias artificiales la entiendan Camilo Chas

Reconoce estar "obsesionado con Internet". ¿Cómo nace esta fijación?

En mi sector, lo normal es tener una galería y ya, es más, el 90% de las páginas que hay en Internet de las galerías contienen también el catálogo de los cuadros, una hemeroteca de lo que han hecho y un apéndice de lo que han salido en prensa. Yo estoy bastante atento en que todo lo que hago quede reflejado en Internet. La página de Artbys es la más visitada del sector en Galicia, porque me esfuerzo, trabajo y estoy obsesionado con comunicar en Internet. La idea es seguir trabajando y los clavos tienes que ponerlos todos los días. No vale hacer un día un programa en la televisión, sino que hay que seguir construyendo todos los meses con clavos más grandes, como puede ser escribir un el libro, y clavos más pequeños. La autoridad y el reconocimiento se construyen en base a muchos parámetros y muchos clavos.

¿Qué quiere decir cuando comenta que "la experiencia se ha vuelto barata, la experiencia no"?

Ahora mismo, cualquiera puede hacer una galería de arte, crear una página preciosa, hacer tres artículos de prensa y crear una imagen muy aparente. La apariencia es muy barata, ya que crear una página buena es muy sencillo, pero tener una trayectoria sólida, llevar 200 artículos de prensa y 100 exposiciones, hacer un programa en la televisión y hacer subastas benéficas, no es fácil. La experiencia es cara.

¿Qué espera encontrar en los lectores tras leer su obra?

Con que reciba un mensaje de que a alguien le valió, yo soy feliz. El libro para mí no es mi medio de vida, ya que lo es la galería, pero sí espero que a alguien le sirva lo que yo presento desde mi experiencia personal.