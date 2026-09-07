Dos heridos leves en sendos accidentes en la mañana de vuelta a la rutina de A Coruña
Uno fue en Alfonso Molina y otro en San Cristóbal
La mañana de este luna volvieron las lluvias y, con ellas, los accidentes en las entradas y salidas de A Coruña. A lo largo de las primeras horas de la jornadas de vuelta a la rutina, se registraron dos siniestros, con el balance de dos heridos leves.
A primera hora de la mañana, pasadas las nueve, un alcance entre un turismo y una grúa de asistencia en la avenida de San Cristóbal, bajo la glorieta de Lonzas, provocó retenciones en el tráfico. Resultó herido leve el conductor de la grúa, un varón de 43 años, que fue trasladado por el 061 al Chuac.
Casi dos horas más tarde, a las 10.45, se vivió otra colisión frontolateral en la avenida de Alfonso Molina, sentido entrada a la ciudad —poco antes de la rotonda de las Pajaritas—. Aunque en un inicio parecían más, finalmente fueron dos los vehículos implicados. La conductora de uno de los turismos, una mujer de 49 años, fue trasladada en estado leve al hospital Quirón, según la información de la Policía Local de A Coruña.
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