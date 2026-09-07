La lluvia acompaña el inicio del curso en A Coruña, con cambios hacia el fin de semana
La vuelta a la rutina para muchos en A Coruña se viste de gris. El lunes, 7 de septiembre, se ha levantado con cielos cubiertos y lluvias, que remitirán a lo largo del día.
Según la previsión de Meteogalicia para A Coruña, el cielo alternará entre las nubes y claros, momentos poco nublados o despejados o muy nublados. Se esperan precipitaciones el lunes por la mañana y, sobre todo, el martes, cuando no se podrá esquivar el paraguas.
Las temperaturas serán agradables y normales para esta época del año, con mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso: se moverán entre los 16 y los 23 grados.
El final del verano
La tendencia en A Coruña y Galicia cambiará a medida que avance la semana. Según Meteogalicia, a partir del jueves dominarán las altas presiones, con baja probabilidad de lluvia y unas temperaturas que no se salen de la norma de este canto del cisne del verano.
Con máximas de 24 grados, el fin de semana aún se podrán disfrutar horas de playa o terraza en A Coruña y su área metropolitana.
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