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La lluvia acompaña el inicio del curso en A Coruña, con cambios hacia el fin de semana

Turistas con chubasquero por el centro de A Coruña

Turistas con chubasquero por el centro de A Coruña / CARLOS PARDELLAS

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RAC

La vuelta a la rutina para muchos en A Coruña se viste de gris. El lunes, 7 de septiembre, se ha levantado con cielos cubiertos y lluvias, que remitirán a lo largo del día.

Según la previsión de Meteogalicia para A Coruña, el cielo alternará entre las nubes y claros, momentos poco nublados o despejados o muy nublados. Se esperan precipitaciones el lunes por la mañana y, sobre todo, el martes, cuando no se podrá esquivar el paraguas.

Las temperaturas serán agradables y normales para esta época del año, con mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso: se moverán entre los 16 y los 23 grados.

El final del verano

La tendencia en A Coruña y Galicia cambiará a medida que avance la semana. Según Meteogalicia, a partir del jueves dominarán las altas presiones, con baja probabilidad de lluvia y unas temperaturas que no se salen de la norma de este canto del cisne del verano.

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Con máximas de 24 grados, el fin de semana aún se podrán disfrutar horas de playa o terraza en A Coruña y su área metropolitana.

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