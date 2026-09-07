El menú del día resiste en A Coruña sin subidas de precio y ronda los 16 euros: el "hombre de traje" desplaza de la mesa al obrero

En los bares y restaurantes de A Coruña las mesas de diario vuelven a llenarse de trabajadores que recuperan los hábitos y el horario común frente a las modificaciones veraniegas. En función del barrio, la clientela varía en forma, oficio y poder adquisitivo, pero también en el tipo de demanda, según trasladan múltiples profesionales del sector en distintos ámbitos. Después de un verano marcado por inflación del Índice de Precios de Consumo (IPC), que llegó al 4,3% en agosto según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste de los alimentos frescos, que sube un 4,5%, y la energía acerca la posibilidad de una alza de precios en el sector hostelero. En el mismo periodo del año pasado, la cesta de la compra sufría una inflación del IPC del 3% y, respecto a 2021, se ha encarecido un 40%, cerca de la mitad. El sector hostelero afronta también otras crisis, como la competición con los mercaurantes, los espacios dentro de supermercados para consumir comida preparada, el menú del día se encuentra en un momento de transformación.

El origen del menú del día se puede rastrear hasta el año 1964, cuando el Ministerio de Información y Turismo franquista, dirigido por Manuel Fraga Iribarne, introdujo el menú turístico como parte de la promoción exterior durante la España desarrollista. La idea pasaba por ofrecer a extranjeros una comida completa, barata y reconocible con una fórmula cerrada: un plato entrante, un principal, postre, pan y vino entre 50 y 250 pesetas, en función de la calidad. Según señala el INE en un análisis acumulado del IPC desde ese año, para realizar una comparativa correcta al bolsillo actual, debe aplicarse una inflación que multiplique el coste casi 35 veces. Si 50 pesetas suponen al cambio 30 céntimos de euro, el menú en realidad saldría por 10,50 euros en la categoría más baja, 14,80 euros en la siguiente hasta los 52,50 euros en los restaurantes "de lujo".

El propietario del restaurante Nonna Vera, ubicado en la calle Julio Rodríguez Yordi, ofrece este tipo de servicio en su establecimiento y es tajante con su presente. "De momento se va a quedar con el precio que tiene, pero dentro de un año tendremos que ver y quizá subirlo. Todo va a depender de lo que aumenten nuestros gastos". En su local ofrecen el menú del día los lunes, jueves y viernes a 15 euros, con primer plato, segundo, postre o café. Según comenta, son muchos los locales que ofrecen este tipo de cubierto en el entorno de Riazor y pese a que "hay de todo" entre la clientela, avanza que es "poco el obrero" y mucho más "gente de a pie".

El "hombre de traje" desplaza al obrero

En Matogrande, uno de los barrios con polos de oficinas en A Coruña, la proliferación de bares y restaurantes con menú del día es menor que en Riazor, según profesionales de la zona. Desde el restaurante Galiur, ubicado en la calle Luciano Yordi de Carricarte, comentan que serán "seis o siete, no más" los establecimientos que cuentan con esta opción. En su mesa se sientan, según explica, "oficinistas, personales del Sergas, funcionarios del INSS y empleados de los colegios" y son estos quienes piden el "menú de obrero", como lo denomina. Galiur ofrece la posibilidad de consumir la versión completa por 13,80 euros o el medio menú con un plato, a 11,30 euros, y comenta que en la zona la horquilla va de los 14 a los 16 euros. Descartan la subida ahora y la aplazan "más hacia enero".

Imagen de archivo de un menú del día del año 2022, tras una subida de precio con motivo de la inflación. / Víctor Echave

"Este tipo de menú te soluciona el día si trabajas en la zona o si, por ejemplo, estás desplazado en uno de los hoteles de la zona, donde ya incluso les indican en qué restaurantes pueden encontrar menú. Estos clientes que tenemos pide casi siempre medio menú y se queda con un plato entero, especialmente si es de pescado. El oficinista tira de pescado y es lógico por el precio que lleva en supermercado, además de que te lo dan hecho", detalla el propietario de Galiur.

En otro de los polos de oficinas de la ciudad, el entorno de Juan Flórez y el ensanche, el restaurante Herculina describe que entre su clientela hay "mucha gente de oficina y hombres en traje". Este restaurante, el número 85 de Juan Flórez, sí aprecia que en la zona son varios los restaurantes que también ofrecen un menú similar al suyo, como el caso del Barlovento. En su caso, este cubierto es a 14,40 euros de lunes a viernes y, por lo que respecta al precio, "se mantendrá de momento este año".

La vermutería Chitín, en la calle Emilia Pardo Bazán junto a plaza de Vigo, bebe de ese mismo grupo laboral de oficinas en el entorno y afirma que de sectores de obra o transporte "no es lo frecuente por aquí". Su gerente comparte que sí es frecuente en la zona esta oferta y, en su caso, fija el precio en 16,50 euros que "no subirán más".

La situación en los polos industriales

Si la lupa de búsqueda se desplaza a los ámbitos más industriales de A Coruña, los antiguos grandes restaurantes y parrilladas que daban salida a varios turnos de menú del día por servicio han ido mermando, según aprecian desde el propio sector, y se han reducido a "sitios contados", como explican desde la parrillada Fuentes, en Meicende. El encargado de este local comenta que en su entorno apenas "quedan dos establecimientos más". Esta situación se repite en A Grela o Pocomaco, por ejemplo. Actualmente, Fuentes cuenta con dos menús, uno de diario a 16 euros y otro de fin de semana a 25 euros.

"Aquí atendemos a un público muy mezclado. Tenemos gente del industrial, de obra y de transporte; pero también parejas que vienen a comer por el precio. Ya no es aquella cosa del menú del trabajador, ahora todo el mundo es más de menú, desde el empresario al taxista", expone.

En otros entornos más residenciales y con cultura de barrio, como Orillamar o Monte Alto, varios profesionales de la restauración señalan no es tan frecuente el menú del día pero sí el plato del día con bebida. En el bar Bico, en el número 2 de la travesía Orillamar, el paquete que ofertan de miércoles a viernes es el de una elaboración, bien sea vegana, de carne o pasta, con una bebida por 8,50 euros. El gerente de este establecimiento menciona la cafetería Roma como otro local similar o La Tabarra, en Atochas. Este formato reducido abarata el coste y reduce el tiempo de la pausa, lo que puede resultar atractivo en función del sueldo.

El menú del día en la Ciudad Vieja

Lejos de los espacios industriales o los polos de oficinas, A Coruña mantiene su oferta de menú del día en ámbitos que despiertan más el interés turístico o que cuentan con consumidores fieles, como es el caso de la Ciudad Vieja. Allí, esta oferta gastronómica no es tan frecuente porque "compite con las tapas y raciones", según detalla un hostelero de la zona. En el mesón La Rueda, ubicado en la calle Capitán Troncoso, el menú de día se ofrece de lunes a domingo en dos tarifas, una por 14 euros y otra por 17 euros, que incrementa al incluirse el pescado. El precio, según informan, se mantendrá pese a las subidas de costes.

"A este lado de la plaza de María Pita sí somos varios los restaurantes que ofrecemos menú del día, con nuestras diferencias pero sobre el mismo precio. En general, tenemos nuestros clientes de siempre y la clientela es mixta, pero contamos con bastantes empleados del Ayuntamiento", señalan desde La Rueda.

Más hacia el interior de la Ciudad Vieja, el restaurante Boca do Lobo también menciona a sus "clientes habituales" como el "el 90% de los principales consumidores", pero concede cierto peso al turismo. Este establecimiento de la calle Tinajas señala que su zona "un par de bares más" cuelgan su menú del día y sobre las tarifas, que no han decidido todavía si cambiarlas con la subida, se fija en 16 euros de lunes a viernes y en 22 euros en caso del fin de semana.