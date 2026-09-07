Las fiestas en los barrios de A Coruña no acaban: la música llega este fin de semana al parque de Oza

El parque de Oza, en A Coruña, será el punto de encuentro de las fiestas del barrio del 11 al 13 de septiembre. Serán tres jornadas de música, encuentros y actividades para todos los públicos.

El viernes arranca al ritmo de Vedik Roots y Delirium Soundsystem. El sábado, a partir de las 18.00 horas, se subirán al escenario Bass Dealer Soundsystem, Rebel Soundkilla, Trasnos y TN Dub Sistema de Son. Será un día dedicado a la música reggae, dub y soundsystem.

La jornada más familiar y festiva será el domingo y contará con las actuaciones de Los Alcántara y El Jaleo de Lia.

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La asociación vecinal espera que estas sean unas fiestas para compartir, celebrar y hacer barrio.