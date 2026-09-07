El restaurante que recomienda Martiño Rivas en la guía de Zara por su tortilla: “Todo gira en torno al sabor”

Una ciudad "inventada por el mar", muy "festeira" y en la que es difícil escoger un restaurante cuando el hambre grita en el estómago. Así describe el actor Martiño Rivas A Coruña, el lugar en el que nació y dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación de la mano de series como Mareas vivas.

En homenaje a aquella juventud y al lugar al que sigue volviendo -se marchó a Madrid en 2006, pero "toda mi familia reside aquí y vuelvo con regularidad"- el intérprete se convirtió en la voz de la guía de Zara sobre A Coruña, donde recomienda sus paseos, monumentos y tiendas favoritas de la urbe. El protagonista de Ella, maldita alma y El internado también deja sitio para las paradas gastronómicas, entre las que recomienda un restaurante del centro donde se come una tortilla de patatas que le ha conquistado por su jugosidad, sus abundantes raciones y el espacio íntimo en el que se sirve.

Karina Kolokolchykova, Martiño Rivas (centro) y Maxi Iglesias, en la serie ‘Ella, maldita alma’. / RODRIGO PAZ

Se trata de O Remo, un diminuto local de la Dársena con apenas cinco mesas donde "todo gira en torno al sabor". Sus paredes de piedra y el reducido espacio de su comedor hacen que muchos lo describan como un refugio junto al puerto, en el que aún se puede disfrutar de la comida casera.

La carta, de hecho, es pequeña, aún está escrita a mano y se aleja de la comida moderna de muchos de los restaurantes más destacados de A Coruña. Tanto Rivas como la mayoría de los coruñeses que se acercan acaban pidiendo, eso sí, su famosa tortilla al estilo de Betanzos, "poco hecha" y con una receta firmada por Josefa Villares, la fundadora del negocio, que aprendió en los fogones de forma autodidacta y sacó adelante este establecimiento familiar para comer frente al mar coruñés.

Así es O Remo, el restaurante de A Coruña que conquista a Martiño Rivas por su menú "sin florituras"

En su manual de viaje por la ciudad herculina, Martiño Rivas describe O Remo como un restaurante ideal para "comer y compartir" y para disfrutar de un tiempo tranquilo a la mesa. "Aquí el tiempo se mide en el ritmo de las mareas y la banda sonora es el tintinear de las copas de albariño. Un espacio acogedor, con un ambiente que invita a conversar sin prisa", indica el actor coruñés, que aprecia que el establecimiento mantenga una propuesta "donde la tradición se sirve sin florituras".

Los manteles son de papel, las mesas de madera y, el menú, un folio plastificado. Para Rivas, esa ausencia de pretensiones es uno de los grandes encantos de este establecimiento, al que los coruñeses han peregrinado durante años para degustar las recetas clásicas de la familia.

Entre las opciones a elegir está la ternera estofada, las croquetas, el codillo y la chistorra, que los clientes suelen pedir para picar en grupo. Cuando Rivas acude al local -es aconsejable reservar mesa previamente por el reducido espacio- suele decantarse por la carrillera ibérica "en su punto" y por la tortilla, el plato estrella que más sale de las cocinas y que puede disfrutarse por un precio de 20 euros.

El secreto de la receta -que la hace rivalizar para muchos con otros gigantes del plato como O Cabo o el bar Pontejos-, es la cantidad de huevos que se emplean en cada comanda, usar patatas para freír y mezclar todos los ingredientes con una técnica cuidadosa. El público alaba sus dimensiones y su interior -jugoso sin llegar a ser líquido-. Para beber, se puede acompañar con vinos de la zona a precios populares.

La A Coruña más clásica

Para el actor coruñés, los sitios imprescindibles que ver en A Coruña suelen tener bastante historia detrás. Así, el intérprete recomienda lugares como la emblemática cafetería Manhattan, donde pasó muchos momentos de su niñez. "En mi infancia, si ibas allí a tomarte un zumo de naranja, un Cola Cao y un sándwich mixto, sentías que habías triunfado en la vida", cuenta en la guía de Zara por A Coruña.

La cafetería La Dársena, que ha contado con visitas como la de Amancio Ortega o Luis Tosar, también está en su lista de paradas obligatorias. El bar, un sitio privilegiado frente al océano, lleva más de 80 años sirviendo cafés en el corazón de la urbe, donde sigue a cargo de la tercera generación familiar.