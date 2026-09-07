La Universidade da Coruña estudia crear alojamientos públicos para alumnado y trabajadores: "O eslabón máis débil son os estudantes"

El arranque del curso académico en la Universidade da Coruña comienza con maletas en las estaciones, alumnado en las aulas y proyecciones desde la Reitoría, como las soluciones financieras o la internacionalización de la institución. En medio, la vivienda y el incremento de su coste ha impactado directamente sobre los estudiantes y el rector Ricardo Cao se muestra "moi preocupado" por la deriva de los precios dentro de la ciudad, donde el alquiler medio de una habitación oscila entre los 300 y 400 euros, con escasas opciones por debajo de los 250 euros. "O problema da vivenda é de primeira magnitude", reconoció Cao. En consecuencia, la UDC evalúa la posibilidad de levantar sus propios edificios de alojamiento público para alumnos y trabajadores.

"É un problema transversal, que afecta evidentemente á comunidade universitaria, e o eslabón máis débil son os estudantes. Moitos deles veñen vivir aquí e teñen a súa lugar de residencia noutro sitio. É certo que tamén os medios de transportes son un pouco máis eficientes e permiten agora que haia xente de certa distancia que manteña a súa residencia onde vivía antes", estimaba Cao, antes de realizar el anuncio. Sobre el modelo que estudian para la proyección de estos alojamientos, el rector coruñés asegura que estudiarán tanto las concesiones con precios limitados como la colaboración con entidades privadas que apoyen la promoción residencial.

"O Ministerio Vivienda y Agenda Urbana vén de sacar tamén algunhas axudas posibles para poder construír aloxamentos. Serían edificios onde os estudantes poden compartir servizos comúns e teñen cada un deles a súa pequena vivenda. Non son residencias, non se poden chamar así. Fixemos traballo técnico de momento, non hai ningunha cousa resolta para comunicar, pero é un traballo que estamos a facer", aseguró el rector.

Un proyecto de momento en reuniones

Hasta ahora, Cao asegura que los rectorados de España mantuvieron hace un año reuniones con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. En esa misma línea, el rector coruñés confirma que se han mantenido otros encuentros de carácter técnico con secretarías generales. "Estamos esperando tamén poder identificar terreos da propia universidade, temos moi poucos onde podamos edificar nós, pero si as administracións que son titulares de terreos que nos rodean, poden tamén axudar nesa fase", expone sobre el punto en que se encuentra la operación.

"Tivemos bastantes conversas coa Xunta, coas distintas consellerías, e hai algunhas propostas tamén en canto á construción de residencias, en xeral para xente nova. É certo que non especificamente para universitarios, pero si pode incluirse o estudantado das universidades. Gustaríanos nese sentido manter algunha outra conversa pendente para que certas prazas foran dirixidas a persoal das institucións", subrayó Cao.