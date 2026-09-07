La Universidade da Coruña recibe a sus estudiantes: "Venir de vacaciones, de estar en la playa, y de la nada un tochaco de clase, es complicado"

Después de un largo verano —demasiado breve, para algunos—, es hora de volver a las clases. Los estudiantes universitarios de A Coruña tomaron el relevo de las escuelas infantiles, que abrieron sus aulas el pasado viernes, para abrir los apuntes este lunes, 7 de septiembre. Con cielos encapotados y lluvias ocasionales, la jornada típica de septiembre recibió a los universitarios en el campus de Elviña, de la Universidade da Coruña (UDC). Unos con más ganas que otros, todos le dieron la bienvenida al nuevo curso.

Toma de contacto "caótica"

En el caso de las amigas Elisa Fraga y Nadjara Freire, este lunes supuso su estreno en la universidad. En primer curso de Educación Social y Sociología, respectivamente, definen su iniciación como "caótica". "Estábamos perdidas, pero creo que está así todo el mundo. Por lo que estuvimos hablando, todos estamos bastante así", declara Freire. Las charlas informativas impartidas a lo largo de la mañana fueron, en este sentido, de bastante utilidad. "A mí me ayudaron bastante", afirma Freire.

De su primer año esperan que transcurra con normalidad. "Que me vaya bien, ojalá", dice Freire, para quien la estadística se presenta como el hueso de este cuatrimestre. "Es que las mates...", apunta. "Espero acostumbrarme, para no perderme tanto el segundo año", secunda Fraga, que ve Teoría de la Educación como un reto a superar.

Dura vuelta de vacaciones

A Mohamed Ghanemy el verano le supo a poco. "Venir de vacaciones, de estar en la playa y de la nada ¡pum!, un tochaco de clase, es complicado", confiesa. El pupilo de Ingeniería en Inteligencia Artificial empieza el tercer curso de la titulación "con más energía que otros años", porque por fin ve cómo las asignaturas se orientan más a lo que realmente le apasiona. "Ya voy a dar Inteligencia Artificial de verdad, más que Matemáticas, que fueron los dos primeros años", relata.

Define su primer día como "algo corto, pero muy denso". Las dos clases que tuvo por la mañana le bastaron para determinar Visión por Computador y Recuperación de la Información e Ingeniería Web como "una matada". ¿Su actitud? "Con ganas de sobrevivir este curso", sentencia.

"Hay ganas de empezar"

Laura Jiménez, estudiante que reside en A Coruña a raíz de un traslado de expediente, se enfrenta al segundo año de Derecho. "El día está siendo tranquilo. Con nervios, pero bien. A Coruña es muy bonita, con lluvia, como siempre, pero bonita", comenta.

Con las lecciones aún por empezar, por la mañana tuvo "presentación con los profesores, para ver cómo van a ser las asignaturas y cómo va a ser el examen". Por el momento, Administrativo se erige como la materia de mayor dificultad, pero encara el reto "con ganas". "Si estudias una carrera que te gusta, siempre lo llevas con ganas", asevera.

Lúa Vilar y Daniel Bello, estudiantes de segundo de Educación Primaria e Ingeniería Informática, respectivamente, empiezan el curso acostumbrados del año anterior. "La verdad es que todo es bastante parecido al año pasado, entonces estoy tranquila y bastante contenta", declara Vilar. "Muy bien, por ahora, todo presentaciones. Un poco asustado, pero hay ganas de empezar", secunda Bello.