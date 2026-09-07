La Universidade da Coruña abre curso con más alumnado de grado sin reducir plazas: se incorporan 3.477 nuevos alumnos y 33 carreras cubren matrícula
La UDC encara el nuevo curso con 13.700 estudiantes matriculados y el reto de negociar con la Xunta un marco de financiación estructural más estable y previsible para mejorar el estado de sus cuentas
La descentralización de Medicina avanza con las primeras prácticas de quinto curso en el Chuac
El inicio de curso en la Universidade da Coruña da su pistoletazo de salida con datos positivos en cuanto a número de estudiantes de grado, que rondan los 13.700 matriculados entre ambos campus y de los cuales 3.500 se incorporan este año, y desafíos financieros para la institución. Durante la presentación de la apertura escolar, el rector Ricardo Cao afirmó que el "proxecto universitario medra en capacidade investigadora" y pone el foco sobre cómo mejorar la situación económica del organismo. "Os datos de mestrado tardan máis en consolidarse porque a matrícula acontece máis tarde. Nestes momentos a matrícula sabemos que está por riba do 60% das prazas ofertadas", indicó sobre el desglose de datos, que solo correspondieron a grado.
"Con datos do día 3 de setembro, a evolución é moi positiva. Dos 42 graos que temos na Universidade, hai 33 que presentan unha ocupación do 100% ou superior, xa que ás veces máis matriculados reais que oferta de prazas. Falando de titulacións, preto do 80% das titulacións están pechadas a matrícula. As estimacións a data de hoxe, temos arredor de 13.700 estudantes que cursan algún grao, dos que case 3.500 se incorporan por primeira vez á Universidade da Coruña. Nun desglose aproximado, cerca de 2.800 son na Coruña e cerca de 700, en Ferrol", detalló Cao.
El rector descartó la lectura del dato desde "unha cuestión porcentual" y asegura que al no haberse reducido el número de plazas en ninguna de las titulaciones, el aumento de estudiantes "é neto". Una de las conclusiones presentadas por la UDC es el incremento del interés hacia las titulaciones STEM, (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería, Matemáticas) y la consolidación de la rama de Ciencias de la Salud, que firma un 100% de ocupación en "enfermería, fisioterapia, enfermería nos dous campus, fisioterapia, podoloxía, terapia ocupacional e logopedia". "Por exemplo, graos como o de Enxeñería Industrial, Electrónica Industrial e Automática, ou Enxeñería en Tecnoloxías Industriais son as que experimentaron un maior incremento", desgranó Cao.
Según expresó el rector de la UDC, estos datos deben tenerse en cuenta para la "repercusión" del número de plazas en oferta y reconoce que existe "unha ampla marxe de mellora para ofertar máis prazas das existentes" en las carreras más reclamadas.
La descentralización de Medicina en A Coruña
El rector Ricardo Cao abordó el estado de la descentralización del grado de Medicina y cómo va a afectar al campus coruñés. La convocatoria de plazas de profesorado avanza y la UDC ya cuenta con las listas definitvas de solicitantes. "As comisións de selección das prazas que se convocaron precisamente para asumir esta docencia resolveranse nas vindeiras semanas tamén", comentó Cao. Las especialidades que contarán con profesores asociados serán anestesiología, neumología o urgencias, entre otros.
"Un dos obxectivos clave neste curso vai ser avanzar na descentralización do grao de Medicina. Iniciamos por primeira vez a docencia práctica de quinto curso, vai ser case con totalidade no segundo cuadrimestre. É unha parte da docencia total clínica. Esta actividade vaise desenvolver moi maioritariamente no Chuac, e algunha actividade concreta tamén na facultade de Ciencias da Saúde. Con esta implantación progresiva, no seguinte curso académico se consolidará toda a docencia de quinto curso e tamén a docencia de cuarto completa", adelantó Cao.
La financiación marca el futuro de la UDC
La financiación marca el arranque del curso en la UDC después de conocerse la situación económica del organismo, con problemas estructurales. En este contexto, el rector señala hacia las negociaciones con la Xunta del nuevo plan de financiamiento del sistema universitario de Galicia. "Imos afrontar este proceso cunha posición moi clara. Precisamos un marco estable, con financiación suficiente, previsible e sostible, que permita ás universidades públicas planificar o futuro con garantías", remarcó. Del mismo modo, la Universidade ve en este curso el momento idóneo para "sentar as bases das novas titulacións para que os proxectos académicos dean tamén resposta a necesidades sociais emerxentes".
"A principios do ano 2024 e tratando de facer un novo orzamento, viuse a dificultade que se tornou en imposibilidade de facer unhas contas equilibradas, sobre todo pola discrepancia tan grande que hai na parte estrutural. Ao mesmo tempo, a universidade está acadando moitos fondos. O noso orzamento dividido en dúas partes moi netamente distintas. A parte de transferencias correntes da Xunta de Galicia, que é o que é útil é para financiar o custo ordinario da universidade, os salarios, os consumos enerxéticos, o mantemento; e outra parte de fondos competitivos, maioritariamente de investigación", incidó el rector.
"Imos tratar de convencer, por suposto, a todos e á Xunta en particular, que é o noso financiador fundamental, de que é preciso ter máis financiamento estrutural. Iso axúdanos tamén a resolver o problema. É unha cuestión de lóxica. O avellentamento das instalacións universitarias é un elemento sustancial que debe estar presente, por exemplo, pero tamén o feito de que os custes de persoal son os que son. En todos estes anos fomos moi contidas as universidades galegas, en canto ao incremento dos planteis", prosiguió Cao.
El mantenimiento de las infraestructuras va a ser la política de la UDC durante lo que resta de mandato, según expresó el rector. El Plan Integral de Rehabilitación de la Universidade tendrá como prioridad la "mellora enerxética e humanización", con tres obras que son especialmente relevantes. Se trata de la rehabilitación de la cubierta del edificio Xoana Capdevielle, la renovación del Pavillón de Colonias y la reforma da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas, que estarán terminadas a final de año por los cálculos institucionales.
Internacionalización de la Universidade
A espera de saber cuáles serán los usos específicos que hará la UDC de los edificios de la ciudad de las TICs, en Xuxán, el rector ha asegurado que se centrarán en "docencia, investigación y transferencia" y se determinará en los próximos meses. La expansión de instalaciones responde a un pulso profesional del organismo, que vive ahora "un curso decisivo para seguir fortaleciendo el potencial investigador". Después del éxito de la investigadora de la UDC Itziar Sobrino Gardía, que ha recibido una Starting Grant, Cao ha incidido en el avance que la Universidade ha logrado en este tipo de iniciativas.
"Na resolución da Comisión Europea foi seleccionando o noso programa In Talent, un programa conxunto coa empresa Inditex. A Marie Slodovska Curie Co Fund promove accións, financiadas con 2,7 millóns de euros, co obxectivo de poder captar persoal posdoutoral, arredor duns 15 contratos, sobre todo para os catro centros de investigación da Universidade: no Citeni de Ferrol, no CICA da Coruña, no Citic e tamén no Citeec. A única proposta galega escollida nesta convocatoria é unha convocatoria moi competitiva", remarcó.
"É de salientar a consolidación de diferentes proxectos cunha moi boa nova coa asignación de 6,3 millóns de euros en proxectos na convocatoria Xeración de Coñecemento do Plan Estatal de Investigación. Supón un incremento dun 88% con respecto ao ano anterior, non chegamos a duplicar. Nos grupos de referencia competitiva con potencial crecemento da Xunta, a UDC obtivo axudas por un importe de 16,7 millóns de euros, un 37% máis que o ano anterior. Pasamos de ter 16 grupos financiados na convocatoria de 2023 a 19 grupos financiados", continuó.
Sobre internacionalización, la UDC avanza dentro de alianzas de universidades como Emerge, que Cao preside este año, con la creación de iniciativas académicas compartidas entre los nueve centros miembros. "Imos apostar por un grao conxunto europeo de Sustentabilidade. Imos impulsar dobres titulacións con outras universidades. Temos bastante avanzado un protocolo xa deste mesmo mes de agosto coa Universidade de Tecnoloxía de Anhui, en China. Tamén estamos traballando con Chile e Arxentina", refirió Cao al respecto.
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