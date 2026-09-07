La vuelta a las clases del instituto de Zalaeta de A Coruña, condicionada por las obras: "El Anpa solicita de manera formal posponer el inicio de las clases"

Las familias y personal docente del instituto Ramón Menéndez Pidal - Zalaeta, en A Coruña, están en vilo. Este lunes, 7 de septiembre, a tan solo dos días del inicio de las clases, los padres y madres del centro recibieron una circular por parte del equipo directivo, que dejaba en el aire cómo sería el inicio del curso debido a las obras de cambio de cubierta y retirada de amianto en el recinto.

"A causa das obras no centro non é posíbel facilitar datos concretos sobre o inicio das aulas no IES Ramón Menéndez Pidal para ningún dos niveis —ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos—. En canto dispoñamos desta información, será publicada na web do centro e enviada a través de Abalar", rezaba el mensaje.

Trabajos en las instalaciones del centro. / LOC

Solicitan el retraso de las clases

La Consellería de Educación afirma, sin embargo, que "a previsión é rematar a obra neste mesmo mes de setembro" y que, "precisamente estes días, estanse a acelerar os traballos que é preciso facer sen alumnos nas aulas", con el objetivo de que "este mércores [9 de septiembre] se inicien as clases con normalidade". Añaden que los técnicos de la Consellería "fan continuo seguimento da situación".

La mañana de este lunes, 7 de septiembre, el equipo directivo se reunió con personal de la Consellería de Educación. Aunque oficialmente las familias todavía no tienen más respuestas, su petición —traducida en un escrito enviado por registro electrónico a la Xunta— está clara: retrasar el inicio de las clases para garantizar un entorno seguro para los estudiantes, solicitando que "antes da incorporación do alumnado se comprobe que o centro reúne as condicións necesarias de seguridade e salubridade".

Familias y docentes

Manuel Maneiro, miembro del Anpa del centro y arquitecto técnico, acudió al instituto el pasado mes de junio a petición del equipo directivo, "porque había cosas de la obra que les preocupaban". "Una cubierta que estaba recién cambiada se había desbordado y había inundado el gimnasio", explica Maneiro, quien redactó un informe sobre el estado de los trabajos "que se le traslada a la Consellería, a la Federación Provincial de Anpas y a la inspección educativa".

En agosto, la directiva del centro se volvió a poner en contacto con las familias del Zalaeta para trasladar su preocupación con relación a la vuelta al cole. "Pedían retrasar el inicio de las clases, y la Consellería le prohíbe al centro retrasarlo", afirma Maneiro, quien informa de que, "extraoficialmente, la Consellería dice que el día 9 hay que empezar", y que lo que propuso el centro fue "un inicio gradual".

Una preocupación añadida, trasladada a Maneiro por el equipo directivo del instituto, es que el personal docente "no pudo ni siquiera colocar el material, entonces tienen los pasillos llenos de cosas que se han retirado de las aulas". Maneiro describe, con todo, la comunicación entre familias y personal del centro como "muy fluida".

En definitiva, "el Anpa solicita de manera formal posponer el inicio y que, al menos, antes de la apertura del centro el día 9, vaya algún técnico de la Consellería para verificar que está en condiciones de salubridad".