Xacarandaina regresa á Coruña dende Brasil coa prata no Campionato Mundial FIDAF 2026
A agrupación Xacarandina, prodecente da Coruña, culmina con éxito a súa primeira xira transatlántica tras obter o segundo posto nunha das finais máis axustadas da historia do Campionato Mundial FIDAF 2026, en Brasil
A cultura galega visitou Brasil e voltou a casa cun novo recoñecemento internacional baixo o brazo, da man de Xacarandaina, que regresa do Campionato Mundial FIDAF Brasil 2026 co segundo posto. A agrupación coruñesa acadou a prata da competición internacional, celebrada no marco da 22ª edición do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, no estado brasileiro de Rio Grande do Sul.
O resultado chegou tras unha axustada final coa formación de Bulgaria, Sofía 6, que finalmente coroou o podio. Segundo recoñeceu o propio xurado da competición, a decisión entre ambas as propostas obrigou a unha deliberación especialmente complexa, a máis axustada dos 22 anos de historia do certame.
A expedición de Xacarandaina partiu da Coruña o 27 de agosto para participar nos festivais internacionais de Imigrante e Nova Prata e no Campionato Mundial FIDAF Brasil 2026, e está previsto o seu retorno para o 11 de setembro. Durante a súa estadía, o grupo levou pezas de diferentes lugares de Galicia, acompañadas dunha ampla representación da indumentaria tradicional galega.
Primeira xira transatlántica
O segundo posto supón un importante recoñecemento para Xacarandaina na que é a súa primeira xira transatlántica dos seus 48 anos de historia. Nela, unha expedición integrada por 29 persoas levou ao Brasil unha mostra do patrimonio cultural inmaterial de Galicia.
A agrupación dirixida por Quique Peón tivo que condensar nuns oito minutos de actuación cada noite a esencia do patrimonio tradicional galego, cunha proposta elaborada a raíz do traballo de investigación e recuperación etnográfica desenvolvida polo grupo durante case medio século, e na que combinaron baile, música e indumentaria procedentes de distintas zonas de Galicia.
O xurado internacional valorou aspectos como a técnica, a interpretación artística, a música, o vestiario, a identidade das propostas coreográficas e a impresión xeral.
Traxectoria internacional
Este segundo premio amplía o palmarés internacional dunha formación que xa contaba con dous recoñecementos conseguidos fóra de España, no festival Dances et Traditions Populaires de Châteauneuf-du-Faou, en Francia, e no Festival Zemplén de Hungría.
O resultado cobra, ademais, un significado especial pola maneira na que Xacarandaina conseguiu participar no certame. Foi a propia organización a que seleccionou ao grupo coruñés despois de descubrir o seu traballo hai tres anos no Festival Internacional de Zamora.
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