Atascos en el entorno de Marineda en A Coruña por una salida de vía en la rotonda de acceso al centro comercial
Efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia y de la Policía Local se movilizaron hasta el punto del accidente
Una persona fue trasladada al hospital aunque, según las primeras informaciones, su estado no revestía gravedad
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A Coruña
Una salida de vía en la rotonda que da acceso al centro comercial Marineda City, en la carretera de Baños de Arteixo, en el término municipal de A Coruña, ha provocado importantes atascos en la tarde de este martes en las inmediaciones de esa gran superficie.
Efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia y de la Policía Local se trasladaron hasta el punto del accidente para atender a una persona que fue trasladada al hospital aunque, según las primeras informaciones, su estado no revestía gravedad.
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