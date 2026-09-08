Atascos en el entorno de Marineda en A Coruña por una salida de vía en la rotonda de acceso al centro comercial

Una salida de vía en la rotonda que da acceso al centro comercial Marineda City, en la carretera de Baños de Arteixo, en el término municipal de A Coruña, ha provocado importantes atascos en la tarde de este martes en las inmediaciones de esa gran superficie.

Efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia y de la Policía Local se trasladaron hasta el punto del accidente para atender a una persona que fue trasladada al hospital aunque, según las primeras informaciones, su estado no revestía gravedad.