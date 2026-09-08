El BNG de A Coruña insta al Concello a mejorar una línea universitaria colapsada: "Los estudiantes viajan como sardinas en lata"

El incremento de viajeros del transporte público en el inicio del curso universitario es una de las situaciones analizadas por el BNG de A Coruña: una de las líneas que sufre mayores consecuencias es el bus universitario que conecta con el campus de Elviña. “El transporte está colapsado, no hay conexión a través de BiciCoruña, ni una residencia universitaria que acoja al estudiantes que vienen de fuera, y hay penurias económicas derivadas de una infrafinanciación por parte de la Xunta”, advierte el grupo municipal.

La concejala y candidata a la Alcaldía de A Coruña, Avia Veira, denuncia que los estudiantes van en buses como “sardinas en lata”, en líneas que se encuentran atestadas, que no cuentan con frecuencias suficientes y que provocan retrasos en su llegada a las aulas. Con la vista puesta en las próximas elecciones de mayo, propone un modelo de movilidad que tenga en cuenta a los campus universitarios y permita a los estudiantes evitar el coche y trasladarse en transporte público. “Es absurdo que un campus con tanta masa crítica para el uso de la bicicleta no tenga ni una sola parada de BiciCoruña”, apunta.

Estudiantes subiendo al bus universitario. / Casteleiro

Otra de las reivindicaciones del BNG es pedir a la Xunta que ejerza sus competencias en materia de vivienda. “Continuamos esperando por una residencia universitaria”, señala Avia Veira, al tiempo que suma la "ausencia" de la alcaldesa a la hora de reclamar la construcción de pisos universitarios para estudiantes en Xuxán. “Tampoco levantó la voz para reclamar una mejor financiación de la UDC por parte de la Xunta”, subraya Veira en un “momento delicado” para la institución.

La falta de apoyo a la actividad investigadora en la UDC y el "desaprovechamiento del talento" para que los coruñeses que lo deseen puedan investigar en su universidad es otro de los temas sobre los que ha puesto el foco la concejala nacionalista, quien destaca su compromiso con la defensa de la universidad pública.