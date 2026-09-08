El bus de A Coruña se podrá abonar con tarjeta de crédito: "Hay mucha gente que pide hacerlo y hay conductores que acaban pagando billetes"

La escena se repite en los buses municipales. Usuarios, muchas veces de fuera de la ciudad, entran con la tarjeta de crédito o el móvil extendido, dispuestos a pagar el billete con métodos cada vez más difundidos en comercios y hostelería... Y se encuentran con el rechazo del conductor, que les explica que, si no tienen tarjeta Millenium o la APP Coruña, el billete solo se puede abonar con un dinero en efectivo que cada vez más gente no lleva en el bolsillo. A veces quedan en tierra, si el busero no decide abonarles el billete, con la esperanza, que en muchas ocasiones no se cumple, de que lo reintegren. Pero fuentes municipales señalan que la situación pronto cambiará: cuando se resuelva el futuro concurso que debe determinar qué empresa prestará el servicio, se podrá pagar por tarjeta.

La concesión de bus caducó en 2024, y el Ayuntamiento, que no había preparado un concurso en plazo, lo prorrogó, a la espera de tener estudios que determinen cuáles serán las nuevas condiciones. Su plan es que haya un nuevo contrato en mayo de 2027, el mes de las elecciones municipales, y fía a este mejoras como la reforma de las líneas o la ampliación de la flota. Según explican fuentes municipales, también la modificación de los métodos de pago, pues se incluirán fórmulas como "poder pagar con tarjeta de crédito".

Compatibilidad con la tarjeta de la Xunta

También se contempla una "futura compatibilidad, en caso de necesidad, con los sistemas de pago de la Xunta o del Estado", con billetes únicos, aplicaciones comunes u otras "posibles soluciones tecnológicas". Es decir, sería posible emplear métodos como la Tarjeta de Transporte Público, que permite abonar viajes de bus metropolitano y obtener descuentos y transbordos gratuitos.

Y, según explican los trabajadores, la aceptación de las tarjetas bancarias será un cambio bienvenido. Según explica Óscar Vieites, presidente del comité de empresa de la Compañía de Tranvías, la actual concesionaria, "en verano tenemos mucha gente que nos quiere abonar con tarjeta de crédito" y queda sorprendida cuando se le explica que no se puede. Se trata, sobre todo, de personas que vienen de fuera de la ciudad. "Entiendo que en otras ciudades esté más asentado el pago con tarjeta", señala Vieites, que cree que debe de permitirse: "es un método que está formalizado en cualquier comercio". Y a los turistas que no se les ofrezca la posibilidad "les llama la atención".

"A veces abonamos el billete por humanidad"

El sistema actual también carga en los conductores de autobús la decisión de qué hacer con las personas que no tienen tarjeta Millenium ni efectivo: si dejarlos en la parada o asumir el coste del billete, confiando en que el usuario lo devuelva. "No es nuestra obligación, el conductor que abone no es más bueno que el que no abone", explica Vieites, pero a veces "sale por humanidad". Quizás el caso típico no sea el de un turista adulto, al que se le supone que puede sacar efectivo, pero Vieites como ejemplo el caso de "un chiquillo que viene del colegio, está lloviendo, sabes para dónde va y quién es" y no tiene forma de pagar. "No queremos hacer que aquí valga todo", señala el presidente del comité de empresa de Tranvías, pero hay ocasiones en que los conductores asumen el coste del viaje.

El trabajador le entrega al ticket al usuario en el que sale su número de conductor, y el cliente puede ir a la cochera de Tranvías y dejar ese dinero allí. "Hay gente que lo hace, otra mucha no", indica Vieites, que indica que si un conductor paga el viaje a una persona de la ciudad "casi que lo dé por perdido". En el caso de los usuarios coruñeses "igual un 80% puede devolver", señala, y añade que ha pasado que un cliente al que se le cubrió un viaje de 1,30 euros deje cinco en las instalaciones de la empresa, para pagar el favor con intereses.