El Ciclo de Coros Galego ahondará este otoño en A Coruña sobre la memoria y la tradición

El XXI Ciclo de Coros Galegos se desarrollará entre los meses de septiembre y octubre en diferentes espacios de la ciudad como el Teatro Rosalía de Castro, el Circo de Artesáns y la Fundación Luís Seoane, además de estar organizado por Cántigas da Terra, una de las citas de referencia de la programación cultural de otoño de la ciudad en torno a la música, el teatro y la cultura tradicional gallega. El programa fue presentado esta mañana por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro

En esta edición, el ciclo propondrá un recorrido por la memoria colectiva y el patrimonio cultural gallego a través de tres grandes ejes temáticos: la obra de Castelao, las manifestaciones tradicionales de la montaña lucense y el legado de la recopiladora Alejandra Murguía de Castro, figura fundamental en la conservación del patrimonio musical gallego.

La programación arrancará el 26 de septiembre con la representación de A Tía Lambida, de Eduardo Blanco Amor, a cargo del Cadro de Teatro de Cántigas da Terra en el Circo de Artesáns. Al día siguiente, el Teatro Rosalía acogerá una de las grandes propuestas de esta edición con la representación de Os vellos non deben de namorarse, de Castelao, coincidiendo con el 85 aniversario de su estreno en Uruguay. En este montaje participarán distintas agrupaciones del país junto a Cántigas da Terra en una propuesta que recupera la estética, la escenografía y los elementos musicales concebidos por el propio autor.

La segunda jornada, prevista para los días 17 y 18 de octubre, estará dedicada a la cultura tradicional de la montaña lucense. El programa incluirá un taller de pandeira impartido por Felisa Segade, una charla sobre la trompa gallega a cargo de Javier María Rodríguez y Ramón Almuiña, y un concierto en el Rosalía con las agrupaciones Cántigas e Frores, de Lugo, y Cántigas da Terra, que interpretarán repertorios vinculados a la tradición musical de Os Ancares y A Fonsagrada.

La tercera y última de las jornadas se centrará en la figura de Alejandra Murguía de Castro, pionera en la recopilación y conservación de la música tradicional gallega. El programa incluye una conferencia de Xavier Groba, el recital musicado Poemas no peito de Luís Correa 'O Caruncho' y un gran concierto final en el Teatro Rosalía con la participación de Retranqueiros de Ames y de todo el elenco artístico de Cántigas da Terra, que rendirá homenaje al legado de la investigadora.

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Durante la presentación, Gonzalo Castro destacó el valor de un programa que combina divulgación, investigación y creación artística. "O Ciclo de Coros Galegos é un exemplo do excelente traballo que realizan entidades históricas como Cántigas da Terra para achegar o noso patrimonio á cidadanía e garantir a súa transmisión ás novas xeracións", señaló.