Cuatro días de fiesta de la cerveza y los 'foodtrucks' en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña: fechas y programación
Comenzará el jueves y se prolongará hasta el domingo
La Feira da Cervexa e Foodtrucks de A Coruña regresa esta semana a los jardines de Méndez Núñez con cuatro días de programación, del jueves 10 al domingo 13 de septiembre. La cita, organizada por La Ruta del Lúpulo S.L. con la colaboración del Concello de A Coruña y Estrella Galicia, reunirá cerveza artesana, comida de calle, conciertos, talleres infantiles y concursos. La entrada es gratuita.
El festival permitirá degustar más de doce marcas de cerveza, incluidas opciones sin gluten, procedentes de diferentes puntos de Galicia y también de firmas españolas y europeas. Entre las cervezas participantes figuran Lupia, de la Corporación Hijos de Rivera, Toys Brew Co., Esmorga, Bacterio, Brugse Zot, Tenta, Nós, Straffe Hendrik, O’Hara’s, Erdinger, Brewdog, Atlántica y Solpor. La organización señala que el objetivo es dar a conocer un producto elaborado de forma artesanal y"profundizar en la cultura de una bebida cada vez más asentada".
Comida y talleres
La oferta gastronómica correrá a cargo de varias foodtrucks. El recinto contará con Fat Food Burger, especializada en hamburguesas gourmet; D&D, de comida venezolana; Baden Baden, con salchichas alemanas; Mariachi, de cocina tex-mex; y Royal Creps, con crepes y gofres. La programación arrancará el jueves 10 con la inauguración del festival a las 19.00 horas y la actuación de DJ Fishman a las 21.30, hasta media noche. El viernes 11 la feria abrirá a las 13.00 horas y contará con la Sesion Beer-Mu, entre las 14.00 y las 15.30, un obradoiro infantil Crea a túa bolboreta a las 19.30 y el concierto de Doctor Snob a las 22.00, con cierre a la una de la madrugada.
El sábado 12 repetirá apertura a las 13.00 horas y sesión Beer-Mu al mediodía. Por la tarde habrá un taller infantil de Crea a túa chapa a las 18.00 y, ya por la noche, concierto de Plan de Fuga a las 22.00. La feria volverá a cerrar a la una de la madrugada, según el programa facilitado por la organización.
La última jornada, el domingo 13, comenzará también a las 13.00 horas y tendrá actividades desde la tarde, con un taller infantil de marcapáginas a las 17.30 y el concierto de Máxica a las 20.00. A las 21.00 se celebrarán los concursos a la mejor etiqueta, a la mejor cerveza y a la mejor foodtruck de la feria, antes de la entrega de premios cerveceros, prevista para las 21.15. La clausura será a las 23.00 horas.
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