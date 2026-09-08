El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: "Buscaban un lugar que recordase a China"

Cuando Libao Yao montó su restaurante con la intención de acercar China a los coruñeses, no imaginó que Netflix acabaría llamando a su puerta. "Fue una casualidad. El chico que busca las localizaciones entró y le gustó mucho la decoración. Le bastó con un vistazo", dice con orgullo el hostelero, que se prepara ahora para ver cómo cobra vida la nueva temporada de Clanes entre las mesas de su negocio.

El equipo de la productora, Vaca Films, ya ha recorrido el espacio para determinar dónde colocar el equipo y grabar este 14 de septiembre entre los tonos rojos y dorados de Da Long Yi Hot Pot. El local ya lo anuncia orgulloso con un cartel en su entrada, donde indica que cerrarán durante el mediodía para acoger la ficción protagonizada por Tamar Novas, Clara Lago y Xosé Touriñán, que se encuentra rodando su última tanda de capítulos para la plataforma de streaming.

Entre las múltiples localizaciones de la serie, la grabación se ha centrado esta vez en Cuatro Caminos, donde cortó varias calles a finales de este mes de agosto. Ahora, le toca el turno a otro espacio del barrio, la plaza de la Fábrica de Tabacos, donde Vaca Films se enamoró de la llamativa decoración de este restaurante de hot pot.

Dice su propietario que no puede revelar muchos detalles, pero que "buscaban un lugar especial que recordase a China" y lo encontraron tras sus paredes acristaladas. Detrás de ellas, se esconden los farolillos, las ilustraciones y los cojines con coloridos estampados asiáticos que conquistaron a los artífices de Clanes, que continuará llevando A Coruña a las pantallas de todo el país con la última parte de su historia.

De camareros a figurantes

En el momento en el que la oferta del rodaje se puso sobre la mesa, el dueño de este restaurante de comida asiática de A Coruña tuvo que ponerse manos a la obra. Y no precisamente para organizar el espacio, sino para conocer mejor la serie que iba a convertir su local en un plató.

Con tantas horas de trabajo en el negocio, confiesa Yao, goza de "poco tiempo libre para ver Clanes". Pero tiró del boca a boca. "Les pregunté a mis compañeros y me dijeron que era muy famosa. Lo único que pedí fue que no apareciera droga en el local", cuenta con humor el hostelero, que no tardó en adivinar que se trataba de una serie sobre el narcotráfico en Galicia.

El aviso del rodaje de 'Clanes' en la entrada del Da Long Yi Hot Pot. / LOC

Ahora, a pocos días del acontecimiento, reconoce que está ilusionado porque ese negocio que tanto esfuerzo le cuesta pase a formar parte del panorama audiovisual. Aunque no solo saldrá el establecimiento, ya que tanto él como los camareros serán figurantes.

Para Yao, su aparición en la exitosa serie de Netflix es "una gran oportunidad" para que "la gente conozca el hot pot" y su propuesta gastronómica. Muchos coruñeses, asegura, ya lo han hecho, atraídos por la novedad de la experiencia y una ambientación que ha iniciado la cuenta atrás para brillar bajo los focos el próximo lunes.

El interior del restaurante Da Long Yi Hot Pot, en la plaza de la Fábrica de Tabacos de A Coruña. / Casteleiro

Un viaje a Sichuan desde A Coruña

Aunque cuenta con presencia en A Coruña desde hace dos años, el restaurante Da Long Yi nació en realidad en Chengdu, una de las urbes más pobladas de China, hace más de una década. Con el tiempo se convirtió en una cadena global con presencia en todo el mundo y llegó a la ciudad herculina respaldado por sus distinciones en el ranking mundial del hot pot y su compromiso con los sabores de Sichuan.

Tanto es así que, dice Yao, muchos de los que se proponen viajar hasta la provincia pasan antes por su restaurante para ir acostumbrando el estómago. Los platos picantes son la estrella del menú, pero también hay opciones suaves, vegetarianas e incluso veganas para los que no quieran poner a prueba su tolerancia a esta clase de recetas.

Rodaje de 'Clanes' en A Coruña el pasado mes de agosto. / Casteleiro

Yao asegura con orgullo que el menú es "auténtico" del país, pero lo realmente diferencial de este lugar para probar comida china es el modo de prepararla. Porque, a diferencia de lo que suele ocurrir en los locales hosteleros, el que cocina en el Da Long Yi no es el chef, sino el cliente.

Cada mesa cuenta con una gran olla de caldo hirviendo en el centro, donde el comensal prepara directamente verduras, ramen y carne. Todo se acompaña de "una salsa con un sabor especial de la cocina china" y que Yao también promete que es única. "No la probaste en otro restaurante", dice convencido.

Toda moneda, eso sí, tiene dos caras y en este caso no es diferente. "Nosotros tenemos desde niños hasta gente de 80 años, pero la gente de Galicia es muy tradicional con la comida. A alguna no le gusta tener que hacerla", reconoce el dueño.

Con Clanes, este local de Cuatro Caminos espera darle la vuelta a la tortilla y lograr que el público cruce sus puertas para sentirse como uno más del elenco. Los números, al menos, son alentadores: según indicaba este 2026 la propia Vaca Films, la de Tamar Novas y Clara Lago fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante el estreno de su primera temporada, entrando en el top 10 en más de 80 países.