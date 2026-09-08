Los docentes del instituto Ramón Menéndez Pidal, en A Coruña, rechazan entrar al claustro por las obras activas: "Nosotros queremos trabajar y queremos que nuestros alumnos se incorporen, pero en las condiciones adecuadas"

El profesorado del instituto Ramón Menéndez Pidal, en A Coruña, muestra su descontento la víspera de retomar el período lectivo, a consecuencia de las obras en el recinto escolar que contemplan la retirada de amianto. En total, son unos 1.000 alumnos —540 de Educación Secundaria Obligatoria, 150 de Bachillerato y casi 400 de ciclos formativos— los afectados por las obras en el centro.

La mañana de este martes, 8 de septiembre, el equipo docente del centro tenía programado un claustro, al que finalmente no acudió. Aunque en un principio la reunión iba a ser telemática, la administración educativa valoró que "o estado do centro era o suficientemente bo como para empezar a traballar", según indica la directora del instituto, María Vilariño. "Pedimos que se nos garantizara por escrito que era seguro estar en el centro. Y eso no ha ocurrido, por eso no entramos al claustro", declara la docente y jefa del departamento de Comercio del instituto, Elena López.

El profesorado se mantuvo en el exterior del edificio

"Onte pola mañá mandaron un correo avisándonos de que ía ser presencial en lugar de telemática", declara la directora. No obstante, "non entrou ninguén" al recinto escolar. De los 90 profesores que conforman el claustro, 27 son de nueva incorporación. "Non estiveron no centro nunca, e algunhas desas persoas son titoras, por exemplo. Mañá se poden atopar con alumnado e non saber onde está a biblioteca, nin onde está a aula, nin onde está o baño", declara Vilariño.

Cuando el equipo directivo alegó a la Xunta que "o centro está sucio, porque leva case un mes e medio sen tarefas de mantemento e que o profesorado non coñece o centro", la respuesta que obtuvo fue que "como o centro estaba en condicións, o persoal tiña que presentarse a traballar".

El mismo sentimiento de "medo" que empapa a las familias se contagia, asimismo, a la comunidad educativa, que por eso decidió quedarse en las inmediaciones del instituto. "Estuvimos todo el profesorado, pero estuvimos fuera, en el exterior", declara la docente Elena López, quien añade que simplemente firmaron un documento constatando su presencia. "Nosotros queremos trabajar y queremos que nuestros alumnos se incorporen, pero que se incorporen en las condiciones en que deben incorporarse", asevera.

Apoyo a la movilización del Anpa

El 31 de agosto el equipo directivo celebró una reunión con la empresa encargada de las renovaciones del espacio, que informó que los trabajos terminarían a principios de septiembre. El pasado curso escolar finalizó el 19 de junio y, tras negociar con la empresa que entrara en el centro el 1 de julio, las obras finalmente empezaron el 27 de julio. "E cando comezaron foi moi a medio gas", declara la directora.

Elena López percibe ciertas incongruencias en el proceder de la Consellería de Educación. "Llevamos dos años que no se hacen las obras porque tiene que estar el centro vacío, y ahora de repente toca empezar el curso y nos dicen que no pasa nada, que continúan las obras y se sigue quitando el amianto, pero que podemos empezar igual", indica la docente, que asegura que el profesorado apoyará la movilización convocada por el Anpa del centro para este miércoles, 9 de septiembre, a las 10.30 horas.

La profesora pudo comprobar de primera mano el estado de las obras. La semana pasada accedió a las instalaciones para ir a por material y, según sus impresiones, no se están respetando las medidas de seguridad indicadas. "Vi las ventanas abiertas, los trabajadores utilizando los baños de los alumnos, dejando por ahí los trajes de protección", asegura.

López considera que no es posible mantener una jornada lectiva "normal" mientras continúen las obras. "No podemos utilizar los patios, haga frío o calor las ventanas tienen que estar cerradas, están picando constantemente y caen cositas pequeñas que no sabemos lo que son, hay andamios, hay una grúa... No sabemos si seremos capaces de garantizar la seguridad de nuestro alumnado", indica.