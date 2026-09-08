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El hombre invisible de la calle Real de A Coruña

El hombre invisible en el cruce de la calle Real de A Coruña con Riego de Agua.

El hombre invisible en el cruce de la calle Real de A Coruña con Riego de Agua. / La Opinión

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Antón Peruleiro

A Coruña

Paseando por el cruce de Riego de Agua y la calle Real nos encontramos dos zapatos negros encima de un cajón y un cartel que invitaba, en un inglés no del todo correcto, a sacarse una foto "con el hombre invisible", que, suponemos, está desnudo pero calzado. Y una caja, quizás para dejar propinas, quizás llena de divisas transparentes. No nos sorprende que pida dinero: en la calle Real los ricos son muy visibles, los pobres disimulan.

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