El hombre invisible de la calle Real de A Coruña

Paseando por el cruce de Riego de Agua y la calle Real nos encontramos dos zapatos negros encima de un cajón y un cartel que invitaba, en un inglés no del todo correcto, a sacarse una foto "con el hombre invisible", que, suponemos, está desnudo pero calzado. Y una caja, quizás para dejar propinas, quizás llena de divisas transparentes. No nos sorprende que pida dinero: en la calle Real los ricos son muy visibles, los pobres disimulan.