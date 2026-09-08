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Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este martes 8 de septiembre

Dos citas de ocio y cultura para disfrutar del día en A Coruña

Emiliano Suárez director escénico en la playa de Riazor.

Emiliano Suárez director escénico en la playa de Riazor. / Carlos Pardellas

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Misa y cena por la patrona de Cuba

Habrá una ceremonia cantada por la agrupación Camerata Andante con Moto y a las 20.30 horas menú en el bar Cuba Aquí de la avenida de A Sardiñeira, 9.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Iglesia de Santa Lucía (plaza de Lugo, 3)

Charla de ópera y cómic en torno a ‘Jenufa’

El director artístico de Amigos de la Ópera habla con el director de Viñetas desde o Atlántico por el estreno de la obra en Galicia y la reedición del tebeo sobre ella.

Horario: 12.30 horas.

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Lugar: Kiosco Alfonso (Jardines de Méndez Núñez, 3)

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