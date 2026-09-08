Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este martes 8 de septiembre
Dos citas de ocio y cultura para disfrutar del día en A Coruña
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Misa y cena por la patrona de Cuba
Habrá una ceremonia cantada por la agrupación Camerata Andante con Moto y a las 20.30 horas menú en el bar Cuba Aquí de la avenida de A Sardiñeira, 9.
Horario: 19.00 horas.
Lugar: Iglesia de Santa Lucía (plaza de Lugo, 3)
Charla de ópera y cómic en torno a ‘Jenufa’
El director artístico de Amigos de la Ópera habla con el director de Viñetas desde o Atlántico por el estreno de la obra en Galicia y la reedición del tebeo sobre ella.
Horario: 12.30 horas.
Lugar: Kiosco Alfonso (Jardines de Méndez Núñez, 3)
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