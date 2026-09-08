Inés Rey reclama a la Xunta de Galicia un plan de rehabilitación integral para los colegios públicos de A Coruña: "O que pedimos é moi sinxelo: que asuma as súas competencias"

En la víspera del inicio del nuevo curso escolar en A Coruña —marcado por obras y renovaciones—, la alcaldesa, Inés Rey, visitó las instalaciones del colegio María Pita para comprobar las renovaciones realizadas en el centro. "Mañá os pais e nais coruñeses retomamos o noso estado natural de felicidade porque empeza o cole", bromeó la alcaldesa, quien estuvo acompañada por el concelleiro de Educación, Juan Ignacio Borrego, y por el director del centro, Gutier Pardo.

"Comenzamos un novo curso escolar, e o facemos despois de aproveitar o verán para poñer a punto as instalacións", declaró, destacando la actuación del Gobierno local en 23 centros educativos de A Coruña —21 de educación infantil, primaria y educación especial, y dos escuelas infantiles municipales—. El curso pasado estuvo marcado por las protestas de las familias en varios centros de la ciudad, como Cidade Vella, Prácticas y Wenceslao Fernández Flórez, en dos direcciones: a la Xunta, por falta de obras, y al Concello por problemas derivados de las carencias en el mantenimiento.

Renovación del espacio y del acceso al centro

Según los datos que ofreció la regidora, el presupuesto aportado por la concejalía fue de 1,7 millones de euros para inversiones en los centros públicos, a los que se sumaron otros 2,7 millones al plan anual de mantenimiento. Hubo, defendió, un plan específico, dotado de casi un millón de euros, "para que se programaran arredor de medio cento de actuacións en colexios de toda a cidade".

A punto de empezar las clases, la alcaldesa hizo un balance de las renovaciones: "Actuamos sobre cubertas, patios, instalacións eléctricas, fontanería, accesibilidade, seguridade, zonas deportivas, peches, carpinterías, problemas de filtracións e humidades", enumeró.

En el caso concreto del colegio María Pita, se sustituyeron elementos de fontanería y alumbrado exterior. Se renovaron carpintería y ventanas, mejorando, también, el camino de acceso al centro. "Este é un dos exemplos do traballo que estamos facendo, non só con actuacións puntuais durante o verán, senón con ese mantemento durante todo o ano", puntualizó la alcaldesa.

Sin respuesta de la Xunta

Inés Rey puntualizó, no obstante, que no todas las competencias recaen sobre el Gobierno local. "Nós traballamos, investimos e detectamos as necesidades dos colexios públicos da cidade, mentres seguimos agardando a resposta da Xunta de Galicia", declaró.

El pasado mes de julio, Borrego entregó a la Xunta un informe "detallado, centro a centro", con las necesidades de rehabilitación y mejora requeridas. "Porque os centros educativos da cidade teñen unha antigüidade media de 50 anos", dijo Rey. "O que pedimos é moi sinxelo: que asuma as súas competencias, que poña en marcha un plan de rehabilitación integral nos centros educativos públicos", afirmó, añadiendo que, por el momento, no obtuvieron respuesta. "A cidadanía coruñesa segue esperando a que a Xunta faga o seu traballo", comentó.