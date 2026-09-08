Más problemas en el inicio del curso del instituto de Zalaeta de A Coruña: los profesores tampoco entran en el centro por las obras

A menos de 24 horas del inicio del curso, la comunidad educativa del instituto Zalaeta de A Coruña se planta ante la Consellería de Educación. Ya no son solo los padres, que este lunes enviaron una comunicación a la Xunta para que retrase el arranque de las clases hasta garantizar que las obras no afectan a la seguridad del alumnado. Los profesores también cuestionan que la situación de la reforma, que incluye la retirada de amianto, permita desarrollar su labor docente con normalidad.

Según relata la Asociación de madres y padres del IES Ramón Menéndez Pidal, este mismo martes estaba previsto celebrar el claustro de los docentes, pero finalmente no tuvo lugar, "ya que el profesorado no entró en el centro ante la situación de las obras". La agrupación de familias informa en un comunicado que están realizando "las gestiones necesarias" y se han puesto en contacto con la Unidad Técnica, la Inspección Educativa y la Jefatura Territorial de A Coruña, además de la solicitud presentada ayer por registro electrónico, acompañada del informe técnico sobre el estado del proyecto.

"En este momento estamos a la espera de que la Xunta nos comunique garantice que el centro reúne las condiciones necesarias de seguridad para la incorporaciónn del alumnado", añade la asociación, que insiste en que "el único objetivo" es "garantizar la seguridad de los niños y niñas y que puedan comenzar el curso con todas las garantías". En el instituto estudian cerca de 600 escolares, entre Educación Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos.

Visita al centro

Manuel Maneiro, miembro del Ampa del centro y arquitecto técnico, acudió al instituto el pasado mes de junio a petición del equipo directivo, "porque había cosas de la obra que les preocupaban". "Una cubierta que estaba recién cambiada se había desbordado y había inundado el gimnasio", explica Maneiro, quien redactó un informe sobre el estado de los trabajos "que se le traslada a la Consellería, a la Federación Provincial de Anpas y a la inspección educativa".

En agosto, la directiva del centro se volvió a poner en contacto con las familias del Zalaeta para trasladar su preocupación con relación a la vuelta al cole. "Pedían retrasar el inicio de las clases, y la Consellería le prohíbe al centro retrasarlo", afirma Maneiro, quien informa de que, "extraoficialmente, la Consellería dice que el día 9 hay que empezar", y que lo que propuso el centro fue "un inicio gradual".

Una preocupación añadida, trasladada a Maneiro por el equipo directivo del instituto, es que el personal docente "no pudo ni siquiera colocar el material, entonces tienen los pasillos llenos de cosas que se han retirado de las aulas". Maneiro describe, con todo, la comunicación entre familias y personal del centro como "muy fluida".

En definitiva, "el Ampa solicita de manera formal posponer el inicio y que, al menos, antes de la apertura del centro el día 9, vaya algún técnico de la Consellería para verificar que está en condiciones de salubridad".