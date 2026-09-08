El instituto de Zalaeta de A Coruña empezará el curso escolar con una movilización convocada por las familias: "Lo único que se pide es que los niños vayan a clase con seguridad"

La comunidad educativa del instituto Ramón Menéndez Pidal, en A Coruña, se planta ante el inicio de las clases. Con los trabajos de reforma del recinto, que contempla la retirada de amianto, y la falta clara de comunicaciones por parte de la Consellería de Educación, el Anpa decide convocar una concentración delante del instituto para este miércoles, 9 de septiembre, a las 10.30 horas —momento en el que está prevista la entrada del alumnado de 4º de la ESO—.

Desde el comunicado enviado a las familias este lunes por el equipo directivo del centro informando de lo imprevisible de la vuelta a las aulas a causa de las obras, los padres y madres del Ramón Menéndez Pidal recibieron una nueva comunicación esta mañana: la vuelta a las aulas se hará de manera escalonada. El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria se incorporará mañana, mientras que los de Bachillerato lo harán el día 10, y los de ciclos formativos entre el viernes 11 y el lunes 14.

Falta de respuestas

Esta mañana, el Anpa envió un correo al Servicio de la Unidad Técnica en A Coruña, notificando que el día anterior habían enviado un escrito por registro electrónico a la Xunta solicitando una comprobación de la seguridad del centro. "No tenemos ningún tipo de comunicación de nadie", declara la vicepresidenta de la entidad, Elena Piñeiro.

Con los datos de los que disponen la víspera de empezar las clases, Piñeiro —en representación de las familias— considera que no es suficiente para decidir enviar a sus hijos al instituto con tranquilidad, y establece "la seguridad del centro" como la principal preocupación actual de padres y madres.

Puntualiza, con todo, que "en ningún caso" están en contra de las obras, sino que "lo único que se pide es que los niños vayan a clase con seguridad" y que se les den garantías. "Nosotros entendemos que si mandan que las clases empiecen mañana es porque están seguros de que el centro es seguro. Entonces no entendemos por qué no nos lo comunican", asevera Piñeiro.

Absentismo

Aunque el Anpa "no hace ningún tipo de recomendación" —consideran que cada familia debe tomar sus propias decisiones—, dada la situación actual se decidió convocar una concentración a la entrada del instituto para este miércoles a las 10.30 horas. "Si mientras están los niños siguen retirando el amianto, no entendemos cómo puede ser seguro. Nadie nos cuenta qué se está haciendo", afirma Piñeiro.

La vicepresidenta del Anpa tiene constancia de "padres que no van a llevar a sus hijos". Considera que, más que casos anecdóticos o aislados, el absentismo "va a ser importante" y, aunque no sabe con certeza si la Xunta ha escuchado a las familias, lo que sí tiene claro es que "no hay respuesta". "En todo caso, esperamos que la Xunta nos conteste, que alguien nos conteste y nos diga que nuestros niños pueden ir a clase con seguridad".