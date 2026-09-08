Miguel Calvo presenta su nuevo libro 'Historiones del arte': "Este libro es como un conjunto de pequeños vídeos de Tik Tok, pero hay que leerlos"

¿Por qué decide sacar un libro centrado en las historias que hay detrás de las obras del arte universal?

Llevamos siglos analizando obras de arte como si las hubieran pintado robots. Tras años tragándonos manuales de arte aburridos, nos olvidamos de que detrás de cada obra de arte hay gente de carne y hueso con sus problemas y sus miserias, con deudas y pasiones. Me meto un poco en ese terreno para demostrar que los grandes genios a veces no podían pagar las facturas, tenían peleas o se emborrachaban. Creo que, si ocultas esas miserias, recortas un poco su humanidad. Es interesante contar todo eso en un libro, no soy el primero ni seré el último en hacer este tipo de historias, contar los trapos sucios. Es un libro con quince capítulos en los que voy contando pildoritas de arte.

Detrás de este libro hay un gran trabajo de documentación previo. ¿Cómo fue el proceso creativo de pasar el conocimiento artístico al papel?

Yo soy historiador del arte, tengo una gran bibliografía controlada. También tengo la web historia-arte.com, si te soy sincero de ahí saco mucho material porque al final tenemos más de 5000 entradas de obras de arte, artistas, museos y así. Llevo escribiendo desde hace once años en la web, hay material para escribir muchos libros. La web busca un impacto directo y rápido, enseñarle a la gente que el arte no tiene por qué ser aburrido. El libro cuenta con una bibliografía muy extensa y variada.

¿En qué se basó para escoger que obras de arte aparecían en el libro?

Conocía cientos de anécdotas y en la editorial me dijeron que tenía que recortar un poco, porque físicamente no era posible meterlas todas. Partí de unas 300 historias y se quedaron en 100, fui filtrando y seleccionando, a veces tuve que eliminar historias que me interesaban. El libro forma parte de una colección de la edición Planeta, que es Historiones, hay el de geografía o el de moda. Sigue una maquetación con imágenes en color que ilustran perfectamente las anécdotas que cuento.

¿Cómo organiza los distintos temas del libro?

Fui seleccionando las historias y los temas, cada capítulo se centra en una temática determinada. Por ejemplo, el primer capítulo habla de amores y desamores, el sexto de envidias y rivalidades, y el noveno que se centra en las enfermedades como factor creador. Por ejemplo, en el caso de Monet, este tenía cataratas en los ojos y, posiblemente gracias a ello, surgió el impresionismo. En el capítulo trece se trata la importancia de como se vive el arte, hay cuadros que se pusieron al revés durante años o cuadros que fueron un escándalo y formaron un movimiento entero.

En el relato mezcla varios estilos, el humorístico y el cultural, todo con una base de rigor histórico. ¿Cómo logra combinar estos estilos de forma tan clara?

Mi trabajo se basa en contar la verdad y eso a veces es muy difícil. La historia es lo que nos cuentan los que ganaron las guerras, así que eso de buscar la verdad es todo un reto. El trabajo del historiador es ese y mi estilo es quitarle un poco de polvo académico a todo eso. El arte, como cualquier otro tema, puede ser superaburrido si se explica mal y puede ser superdivertido si se explica bien. Yo uso el humor porque para mí es como un caballo de Troya, te estás riendo mientras que estás aprendiendo un poco del manierismo. No intento extenderme mucho, voy directo al grano, frases concisas, humor y mucho rigor.

¿Con este formato cree que es más fácil llegar al público joven?

Ahora mismo jóvenes y mayores tenemos un poco de déficit de atención. Da igual que tengas 15 o 80 años, estamos con el scroll infinito y todo tiene que ir a toda prisa. Pero también creo que nunca se leyó tanto como ahora, además hay una gran diversidad. Este libro es para todos los públicos, es como la divulgación pop, entra fácil y alimenta. Hay anécdotas que las puedes leer mientras esperas el bus o en el dentista. Este libro es como un conjunto de pequeños vídeos de TikTok, pero hay que leerlos.

¿Qué capítulo fue el que más disfruto escribiendo?

Hay muchos capítulos que me gustan, pero hay uno que habla de Bernini, el arquitecto de la Roma barroca que hizo la plaza de San Pedro del Vaticano. El tenía una amante, pero descubrió que ella se acostaba con su propio hermano. Entonces, el artista se lo tomó muy mal y con mucho dramatismo, por lo que persiguió a su hermano por las calles de Roma y le rompió las costillas con una barra de hierro. Ese capítulo me gusta porque lo cuento de una forma muy dramática.

¿Cómo está reaccionando la gente a su libro?

Recibí un feedback muy positivo del público gracias a la web. Muchos ya conocen mi estilo, pero quienes no lo conozcan descubrirán un tono humorístico con el que espero que aprendan. Al final es historia del arte, la historia habla del pasado, pero también del día a día. Hoy también hay historiones del arte, a lo mejor son dramas rusos o millonarios que evaden impuestos, porque siempre se repite la misma historia.