Nueva 'víctima' en el jardín de San Carlos de A Coruña: el picudo rojo obliga a talar una palmera de gran porte

Después de talar 13 olmos en el jardín de San Carlos por la grafiosis, ahora una palmera es la nueva víctima. Ya no tiene hojas y desaparecerá en cuanto Patrimonio dé el visto bueno. Según fuentes municipales, el ejemplar tenía picudo rojo, una especie invasora originaria de Asia tropical que afecta a palmeras de toda Europa.

En muchos casos, se inician tratamientos fitosanitarios para poder salvarlas, pero esta de San Carlos no ha logrado resistir. El picudo rojo acaba así con un símbolo de esta ubicación, ya que destacaba por su longitud. Ahora mismo se encuentra sin hojas y el Concello está a la espera del visto bueno de Patrimonio para poder talarla.

La palmera, sin hojas / Casteleiro

Es el mismo destino que han tenido otras palmeras de la ciudad que no han sido capces de sobrevivir a esta especie invasora. A inicios de verano se taló una en el Barrio de las Flores y también desaparecieron las de Alfonso Molina.

El Concello inició hace cuatro meses el programa de tratamiento fitosanitario contra el picudo rojo que afecta a 70 palmeras de los jardines de Méndez Núñez. La actuación, que ya se hizo en julio, se repetirá este mes y también en noviembre para asegurar la efectividad y el buen estado de los árboles.

Cuando se anunció esta intervención también se puso en el foco ejemplares situados en el paseo central de la Estacada, el jardín del Cementerio de Santo Amaro, Durmideiras o la zona portuaria.

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La última víctima, por ahora, del picudo rojo está situada en el jardín de San Carlos, un lugar que perdió 13 de sus olmos por la grafiosis. Esta plaga obligó no solo a talar árboles para evitar su expansión sino que también mantuvo el parque cerrado durante unos dos años. Se plantaron nuevos árboles y los que aguantaron se encuentran bajo vigilancia, ya que se trata de la última gran olmeda de Europa.