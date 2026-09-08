Las obras obligan a cortar el acceso desde Lamelas a la avenida Alfonso Molina de A Coruña desde este miércoles
La incorporación a la AC-11 se tendrá que hacer a través de García Sabell
A partir de este miércoles, 9 de septiembre, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cortará el acceso a Alfonso Molina desde la calle Lamelas, como parte de las obras de remodelación de la avenida. De acuerdo con la cartera ministerial, el propósito es la "implementación de una nueva disposición de paradas de autobús que se adapte a los itinerarios peatonales existentes", y dos espacios en los que se podía coger el bus se concentrarán en un solo punto.
Debido a esto, el acceso desde Lamelas quedará cortado "hasta la finalización de las obras", que no tienen fecha de cierre. El tráfico de la vía se desviará por la avenida García Sabell. Siempre de acuerdo con Transportes, la afectación al tráfico no será grande, ya que el acceso por la vía que se cortará este miércoles "dispone de un carril de aceleración escaso que dificulta el acceso rápido a la AC-11". Así, según el Gobierno, el itinerario alternativo por García Sabell "ya es el más empleado por los usuarios de la zona". "La afectación se señalizará mediante la disposición de barrera en el propio acceso, así como mediante señalización del desvío en los lugares oportunos para informar del itinerario alternativo a realizar, afirma el Estado.
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