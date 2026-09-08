La plantilla de Tranvías de A Coruña rechaza la propuesta de convenio al considerarla "insuficiente"

Los trabajadores de la Compañía de Tranvías de A Coruña han rechazado este martes la propuesta de nuevo convenio planteada por la empresa y trasladada a la plantilla por CSIF, que decidió llevarla a votación en la asamblea con el respaldo de sus cinco delegados y el apoyo de uno de los representantes de GTT, pese a la disconformidad de los cuatro delegados de UGT y los tres de CIG.

Tras el "no" de los trabajadores a la propuesta de la Compañía de Tranvías al considerarla "insuficiente", la negociación deberá continuar si la compañía está dispuesta a retomar las conversaciones para evitar posibles movilizaciones, tal y como explica Miguel Ángel Campos Vázquez, delegado y portavoz de la sección sindical de UGT en el comité de empresa, quien considera que el resultado de la votación de este martes demuestra que la plantilla tampoco respalda el intento de sacar adelante un convenio sin contar con la mayoría del comité.

El convenio se extinguió el año pasado, y en agosto, tras once reuniones, sindicatos y patronal se acusaron mutuamente de levantarse de la mesa

El convenio se extinguió el año pasado, y en agosto, tras once reuniones, sindicatos y patronal se acusaron mutuamente de levantarse de la mesa. Óscar Vieites, presidente del comité de empresa, matiza que los sindicatos le dijeron a la Compañía de Tranvías que lo que ofrecía no llegaba, y la compañía se levantó de la reunión pero con el ofrecimiento de seguir negociando si se pedía otro encuentro. En una nueva reunión a inicios de septiembre “se mejoró un poco la oferta que había”, según Vieites.

La empresa declaró a este diario que esperaba que la propuesta fuese la "definitiva". Siempre de acuerdo con Tranvías, realizó un "esfuerzo histórico" para llegar a un acuerdo, con "una voluntad clara de consenso". La compañía afirma que propuso importantes mejoras salariales, con términos que "duplican el IPC previsto para los próximos cuatro años", algo que la empresa ya había citado en relación a anteriores negociaciones.

Tranvías afirma que propuso importantes mejoras salariales, con términos que "duplican el IPC previsto para los próximos cuatro años"

Pero no hubo consenso entre los sindicatos sobre si aceptarla. Según afirmó Vieites a este diario a principios de mes, su propia central sindical, el CSIF, se posicionó a favor de aceptar, pues la empresa, defendió, les trasladó que no quería seguir negociando, y su propuesta "se aproxima bastante a nuestras peticiones". También se posicionó a favor siempre según Vieites, el Grupo de Trabajadores de Tranvías (GTT), que suma un delegado, mientras que UGT, con cuatro, y CIG, con tres, apostaron por seguir con las conversaciones.

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Flota "antigua" y horarios "imposibles de cumplir"

La sección sindical de UGT realizó una llamada a votar “no” a la propuesta. El sindicato criticó a CSIF y GTT por llevar a la asamblea una propuesta sin el acuerdo mayoritario del comité de empresa y reclamó garantizar el poder adquisitivo de la plantilla y conseguir una reducción significativa de la jornada laboral anual, con una “compensación justa” por sábados, domingos y festivos y abono del tiempo que los conductores “ponen diariamente a disposición de la empresa para mejorar el servicio”. Afirma que la flota de vehículos es antigua y sin climatización, el sistema de cobros “ineficaz y estresante” y los horarios “imposibles de cumplir”, lo que genera “un elevado índice de enfermedades, incapacidades y bajas laborales”.