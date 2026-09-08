Primeros derribos de viviendas en el entorno del Hospital de A Coruña para empezar a levantar la futura Torre Polivalente

Primeros derribos de viviendas en el entorno del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) para comenzar a estructurar la futura Torre Polivalente del complejo hospitalario. Las excavadoras iniciaron este martes la demolición de tres inmuebles ubicados en la calle Curramontes, un "espacio necesario", apuntan desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, para "seguir con la obra" del bloque de 16 plantas --cuatro bajo rasante-- que concentrará los servicios económicos y la gestión del área sanitaria coruñesa.

Un edificio que empezará a levantarse "con toda seguridad" durante este mes de septiembre, tras dos años de retrasos, según avanzó la propia conselleira, María Martínez Allegue, el pasado 11 de agosto, durante una comparecencia en la explanada que durante más de cuatro décadas ocupó el antiguo Hotel de Pacientes, ya derruido, junto al edificio principal del Chuac.

Derribo de viviendas en la calle Curramontes, en el marco de las obras de ampliación del Chuac, este martes, en A Coruña. / Casteleiro

"La ampliación del Chuac es la obra de mayor complejidad, y también de mayor inversión, que estamos realizando desde el punto de vista de nuestras infraestructuras sanitarias. La apuesta de la Xunta por la infraestructura sanitaria de A Coruña superará con creces los 500 millones de euros y, ahora mismo, tenemos varias actuaciones en marcha. El pasado 28 de julio, de hecho, celebramos la Comisión de Seguimento entre el área sanitaria, la Consellería de Sanidade y el Concello, donde informamos de los pasos que estamos tramitando y de los pasos futuros", destacó, entonces, la titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, antes de repasar algunas de esas actuaciones.

"La ampliación del Chuac es la obra de mayor complejidad, y también de mayor inversión, que estamos realizando desde el punto de vista de nuestras infraestructuras sanitarias. La apuesta de la Xunta por la infraestructura sanitaria de A Coruña superará con creces los 500 millones de euros", subrayó la conselleira de Vivenda e planificación de Infraestruturas, durante su última visita al hospital

Actuaciones en marcha

Entre ellas, los nuevos accesos al complejo hospitalario coruñés, con una inversión cercana a los 25 millones de euros, y que avanzan a buen ritmo tras la demolición del antiguo viaducto de acceso sobre la AC-12; o el inicio de la estructura de la Torre Polivalente, que acumula dos años de retrasos, y cuya excavación ya ha alcanzado los 20 metros de profundidad. Una obra que, tal y como incidió Martínez Allegue, fue especialmente laboriosa debido a la aparición de agua y a las características de la roca, que obligaron a realizar microvoladuras.

Derribo de viviendas en la calle Curramontes, en el marco de las obras de ampliación del Chuac, este martes, en A Coruña. / Casteleiro

Sobrecoste de la obra

"La licitación y adjudicación de la Torre Polivalente fue de 35 millones de euros, y contemplaba esos trabajos de excavación de 20 metros de profundidad, que finalmente fueron más complejos de lo esperado, no solo por la aparición de agua, sino también por la calidad de la roca que obligó a hacer microvoladuras. Ahora mismo, estamos realizando la valoración de los sobrecostes adicionales para la empresa adjudicataria. Estamos trabajando en ese expediente desde un punto de vista jurídico y económico, y contamos con tenerlo terminado a principios del mes de septiembre, para que comience a levantarse ya la estructura", aseguró la conselleira, durante su última visita al Chuac.

Fue el pasado 11 de agosto, el mismo día en que el perfil del contratante publicó la licitación, por un importe superior a los 52 millones de euros, de la demolición de las edificaciones existentes, la excavación de la parcela y la posterior valorización de 800.000 metros cúbicos de materiales extraídos. El plazo de presentación de ofertas concluirá el próximo 21 de septiembre. La Xunta prevé adjudicar los trabajos antes de que finalice este año.

Derribo de viviendas en la calle Curramontes, en el marco de las obras de ampliación del Chuac, este martes, en A Coruña. / Casteleiro

La parcela sobre la que se trabajará en la llamada "fase 2.1" de los trabajos de ampliación del complejo hospitalario coruñés cuenta con una superficie de 40.000 metros cuadrados, "equivalente a siete estadios de Riazor", tal y como resaltó el responsable del proyecto

Esta actuación, denominada "fase 2.1" del proyecto de ampliación del Chuac, supondrá una de las "mayores operaciones de movimiento de tierras" ejecutadas en A Coruña. La parcela sobre la que se trabajará cuenta con una superficie de 40.000 metros cuadrados, "equivalente a siete estadios de Riazor", tal y como resaltó el responsable de la obra, y la excavación tendrá una "profundidad media de 15 metros", aunque "en algunos puntos alcanzará los 30".