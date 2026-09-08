De The Rapants a Melendi y de Zucchero a Bryan Adams: guía de los conciertos que vienen este otoño a A Coruña

Mientras los últimos conciertos y festivales del verano dan su adiós definitivo, las salas y los grandes auditorios de la ciudad se preparan para tomar el relevo este otoño de una programación que no se detiene ni en los últimos compases del año. La agenda musical para los próximos meses prepara citas internacionales que volverán a atraer a público llegado de diferentes rincones y presenta referentes de la escena más cercana con sus nuevas propuestas, así como a clásicos de todos los tiempos que apuntan a llenar recintos. Algunos de ellos anuncian hasta dos y tres fechas en A Coruña por la gran demanda que han despertado entre sus seguidores.

El de Melendi será uno de los conciertos que marcará esta nueva temporada en A Coruña. Actuará los próximos 12, 13 y 14 de noviembre en Coliseum para presentar su nuevo disco ‘Pop Rock’. El cantante asturiano agotó entradas en la primera fecha anunciada, lo que le obligó a sumar otras dos noches más junto al público coruñés. Este año, Melendi volverá a repetir la hazaña de 2023, cuando se subió tres noches consecutivas a un escenario que ya conoce a la perfección.

Melendi inaugura su triplete de conciertos en el Coliseum de A Coruña / Carlos Pardellas

También Vetusta Morla hará doblete en la ciudad después de agotar entradas en el anuncio de su primera fecha. Pucho y su banda actuarán los próximos 6 y 7 de noviembre en el Coliseum de A Coruña, en su única fecha en Galicia, para presentar su esperado tour ‘Gira de vuelta. Canciones de ida’.

Este otoño pasarán por el Coliseum grandes estrellas de la música en español como Raphael. El artista presentará el próximo 21 de noviembre el espectáculo de su gira ‘Raphaelísimo’, un concierto que presenta como un “viaje emocional” para repasar sus grandes éxitos, presentar las canciones de su último álbum y hacer un tributo a la “chanson francesa” con homenaje a artistas como Edith Piaf y Charles Aznavour.

Concierto de Raphael en el Coliseum de A Coruña / Germán Barreiros / RollerAgencia

El 10 de diciembre pasará por el Coliseum el legendario Enrique Bunbury, con su gira ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’. El cantante, músico, compositor y productor regresa a España tras recorrer escenarios de América acompañado de una formación de diez músicos.

Otra de las citas musicales más esperadas de este otoño es la de Antonio Orozco. El cantautor catalán llegará al Coliseum el 3 de octubre en una de las últimas paradas de ‘La gira de mi vida’ después de reunir a 7.000 personas en su último concierto en la ciudad celebrado en 2025.

Todavía entre clásicos, emerge el cantante donostiarra Álex Ubago para celebrar el 25 aniversario de su célebre disco ‘¿Qué pides tú?’. La gira pasará por el teatro Colón el 18 de noviembre.

Con los éxitos más reconocidos de su carrera, Mónica Naranjo se suma a esta lista con un concierto programado en el Coliseum el 20 de noviembre. Será el único concierto en Galicia de su gira ‘Greatest Hits Concerts’ en la que repasará más de 30 años de trayectoria musical.

Y Malú presentará las canciones de su nuevo disco, 'Quince', el próximo 22 de noviembre en el Palacio de la Ópera, escenario que también acogerá el concierto de Kiko Veneno el 13 noviembre en el marco del ciclo A Coruña Live Xperience by Caixabank.

Solo tres meses después de su último concierto en A Coruña, Hombres G repetirán ante el público coruñés para presentar su gira ‘Los mejores años de nuestra vida 2026’ el 5 de diciembre en el Coliseum.

Concierto de Hombres G en el Recorda Fest / LOC

Propuestas internacionales

El cantautor cubano Silvio Rodríguez abrirá el 19 de septiembre el otoño musical del Coliseum. Diez años después de su última visita a la ciudad, una de las figuras imprescindibles de la canción iberoamericana y nombre clave de la Nueva Trova regresa a A Coruña con entradas agotadas.

A las voces más poéticas del otro lado del charco se suma el cantautor uruguayo Jorge Drexler, que regresa al Palacio de la Ópera el 21 de noviembre para presentar su nuevo trabajo discográfico ‘Taracá’ con un espectáculo inédito en el que estará acompañado por siete músicos.

Concierto del cantante Bryan Adams en el Coliseum de A Coruña. / LOC

Por los escenarios de A Coruña pasarán auténticos iconos de la música internacional como el italiano Zucchero, que estará presentando el 2 de octubre en el Palacio de la Ópera su gira mundial Overdose d’Amore Gold. Y una referente del soul y el rythm&blues como la artista estadounidense Macy Gray pasará el 18 de diciembre por el teatro Colón de A Coruña con su gira 'The Trouble With The Truth Tour'. Solo dos años después de su última vez en A Coruña, el rockero canadiense Bryan Adams regresará a la ciudad el 16 de noviembre para presentar su gira europea 'Roll With The Punches' en el Coliseum de A Coruña.

También de ámbito internacional, pero con propuestas más cercanas destacan en la agenda de los próximos meses el concierto de Tanxugueiras, que se celebrará el 10 de octubre en el Coliseum, y el de The Rapants, que actuarán el 3 de octubre en el evento Treboa Sonora, del ciclo Son&Maren del puerto de A Coruña, tras conquistar a miles de seguidores en las fiestas de María Pita.

Alberto Rivera

El coruñés Carlos Ares, consolidado ya como una de las nuevas voces de la escena musical nacional, volverá a casa el 19 de diciembre para presentar la gira ‘La Boca del Lobo’ en el Palacio de la Ópera.