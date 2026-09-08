Los usuarios de bus urbano en A Coruña celebran la inclusión del pago con tarjeta: "He dejado dinero a gente para que pudiera viajar"

En los autobuses urbanos de A Coruña podrá comprarse un billete a través de cuatro métodos: en efectivo, con la tarjeta física Millenium, con la APP Coruña y, como novedad, con tarjeta de crédito. La modificación se hará efectiva cuando se resuelva el futuro concurso de la que saldrá la empresa adjudicataria que explotará el servicio. Se estima que el nuevo contrato entre en vigora lo largo de 2027 y además de cambios en la flota o reformas de líneas, se encuentre el sistema para sumar el pago con tarjeta. "Todo lo que suponga mejorar y hacer accesible el servicio a los clientes es motivo de celebración", señala Beatriz Alcázar, una usuaria del servicio en la parada de plaza Pontevedra. Según comentó a este medio el presidente del comité de empresa de la Compañía de Tranvías, Óscar Vieites, con los pagos en efectivo o a través de la App Coruña, algunos viajeros se quedan en tierra al no poder adquirir su billete.

"Hace unos días me tuve que bajar del bus porque no llevaba efectivo y me había olvidado la tarjeta en casa, pero podría haber pagado con la tarjeta de crédito. Me parece muy útil y va a ahorrar situaciones así, que son un problema de día a día. La aplicación está bien, pero las frecuencias de líneas como la 20 o la 22 debería aumentarse", comenta el usuario Abdelilah Laftatmi.

A la derecha, el usuario de autobús urbano, Abdelilah Laftatmi. / Casteleiro

En un momento en el que el dinero en efectivo es cada vez menos frecuente, la apuesta por el avance tecnológico del servicio marca el pulso. El cambio de pago en los autobuses urbanos de A Coruña comenzó en 2022 cuando la tarjeta física Millenium se trasladó al ámbito digital en forma de aplicación, que empleaba un sistema de monedero para las compras. Se vinculaba a una cuenta bancaria y se efectuaba un pago según el crédito disponible. Sin embargo, en este paso quedaron fuera los usuarios de iOS, el sistema operativo de Apple, que por entonces representaba el 20% de los pasajeros registrados en la aplicación. Para fomentar el pago universal, se migró el servicio a la APP Coruña.

"Incluir facilidades como el método de pago con tarjeta de crédito es muy positivo. Esto también ayuda a las personas que vienen de fuera, como a mí me ha sucedido, que no conocemos el sistema de funcionamiento aquí en A Coruña y no tenemos ni la tarjeta metropolitana ni tampoco efectivo. Pues te quedas en tierra y, a lo mejor, lo necesitabas. Mientras no suponga perder el pago en efectivo, bien. He dejado dinero a gente para poder viajar, hace un par de días sin ir más lejos. Le di un euro a una chica porque no sabía que no podía pagar con tarjeta", comenta la usuaria Beatriz Alcázar, coruñesa de nacimiento y que vive por temporadas en la ciudad.

La usuaria del servicio de autobuses, Beatriz Alcázar. / Casteleiro

Una usuaria en la para de autobús en Plaza Pontevedra plantea la duda sobre si la tarjeta de débito será también válida para la transacción. Fuentes municipales no han aclarado este punto. La misma mujer comenta que ella revisa los mapas y frecuencias en Google Maps y no la aplicación propia del servicio. Desde el pasado 1 de abril de 2025, la aplicación de Millenium dejó de estar operativa. "Lo ideal sería que todo el mundo tuviese la tarjeta metropolitana, que además te salen los viajes mucho más baratos. Ya hacía falta poder pagar con tarjeta de crédito también. La aplicación es muy mejorable", señala Andrés Mosquera, viajero habitual del servicio de autobús urbano de A Coruña.

Rescatar líneas y subir el pago en efectivo

Entre las modificaciones que prevén, se encuentra una "futura compatibilidad" con los "sistemas de pago de la Xunta o del Estado", bien con billetes o aplicaciones comunes. Por ejemplo, en A Coruña sería posible comprar un billete a través de la Tarjeta de Transporte Público del Gobierno gallego, que ya incluye en sus servicios los viajes de autobús metropolitano o transbordos gratuitos. "Está bien incluir el pago con tarjeta porque al menos no te quedas sin viajar. Imagínate que te pilla con solo un billete de 50 euros. El dinero lo tienes pero no puedes pagar el billete. Deberían revisar también eso, cinco euros es un límite un poco bajo", indica la usuaria Adriana Viñal.

Andrés Mosquera y Adriana Viñal, usuarios de autobús urbano en la parada de plaza Pontevedra. / Casteleiro

"Debería recuperarse la línea de bus 8, aunque ya exista la línea 6. Agra do Orzán es un barrio con muchos habitantes y con muchos desplazamientos. No estaría de más rescatar esa línea que se hacía en mi infancia, conectaba los Cantones, Puerta Real o avenida Finisterre. Eso sí lo pediría", solicita Alcázar.