La Xunta solicita una nueva parada para el autobús metropolitano de A Coruña frente al parque de Oza
Dará servicio a las líneas que circulan por A Pasaxe
La Consellería de Presidencia solicita una nueva parada para el autobús metropolitano en la ronda de Outeiro, a la altura del parque de Oza y el colegio san Francisco Javier, con la vista puesta en la apertura de la próxima estación intermodal de A Coruña en A Sardiñeira. La Xunta prevé ponerla en uso una vez formalice el contrato para la gestión de su funcionamiento, de lo que se encargará una filial de Monbús.
Según los recorridos propuestos, quieren ubicar un apeadero en las inmediaciones de la estación de A Cubela que quedará sin uso tras la mudanza. Está a 300 metros de la instalación antigua, “por lo que su posición resulta más próxima para las zonas de Elviña y Monelos que la propia terminal actual”.
En la carta que ha enviado al Concello de A Coruña, el Gobierno autonómico defiende que en la zona no existe un área habilitada como parada, sino una zona de aparcamiento de carga y descarga. Instan a A Coruña a hacer la habilitación necesaria y asumir la instalación de una marquesina “debido a la concentración de personas en hora punta”.
El Concello coruñés tiene ahora un plazo para presentar una o varias alternativas “que justifique el mantenimiento de una análoga o mejor funcionalidad para las personas usuarias”. Analizadas las alegaciones, se resolverá el establecimiento de la nueva parada.
Las líneas que la usarán
El apeadero daría servicio a todas las líneas que actualmente circulan por la avenida de A Pasaxe y se trataría solo de una parada de subida de viajeros, canalizando la demanda de los concellos limítrofes (Culleredo, Oleiros, Cambre y Sada), así como las líneas de Betanzos y Ferrol con parada en los centros hospitalarios de la ciudad.
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