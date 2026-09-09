A Coruña celebra o bicentenario do músico Marcial del Adalid: "Galicia é o país dos mil ríos, das mil bandas e dos mil coros"
A Real Academia Galega de Belas Artes organiza este mércores 9 e o xoves 10, no Teatro Colón, dous concertos en homenaxe ao compositor. No auditorio cantarán oito institucións
O Teatro Colón acollerá este mércores 9 e o xoves 10 de setembro, ás 19.30 horas, dous concertos que celebran o bicentenario do nacemento do compositor Marcial del Adalid, figura chave do Rexurdimento da música galega. A homenaxe Bicentenario Marcial del Adalid: la memoria cantada está organizada pola Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA).
Os concertos contarán coa participación de oito corais galegas, verdadeiras institucións que posúen a Medalla Marcial del Adalid. "Esta homenaxe parte do bicentenario de Marcial, unha das grandes figuras históricas de Galicia. Foi clave para personaxes posteriores como Gaos, Chané ou Pascual Veiga", explica o académico da Real Academia Galega de Belas Artes Juan Durán. explica. A Academia outorga a Medalla Marcial del Adalid de ouro e de prata ás agrupacións musicais que mantiveron viva a música galega ao longo dos anos. "É un recoñecemento a todo o seu traballo", indica Durán.
Compromiso e vocación
"Xuntamos ás oito corais que teñen a medalla de ouro de Marcial del Adalid, son corais históricas de toda Galicia", expresa Durán. As corais participantes son: Coral Polifónica de Bergantiños, Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, Real Coro Toxos y Flores, Coral Polifónica El Eco, Coral De Ruada, Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, Coro Galego Cántigas da Terra e a Coral Polifónica Follas Novas. "O titulamos A Memoria Cantada porque hai que ter en conta que estas corais, ao longo de moitísimos anos e nas épocas máis complexas da ditadura, mantiveron viva a lingua e a música galega. Estamos a falar dunha época onde non había cantautores galegos", di o académico da RAGBA. Durán recalca a importancia das corais e o seu valor patrimonial histórico para a música galega. "Foron as que mantiveron viva a lingua, e digo a lingua porque o que se canta non se esquece".
A medalla é un recoñecemento pola traxectoria das agrupacións ao longo dos anos. "Teñen que ter como mínimo 25 anos de labor ininterrompida e se lles valoran os seus méritos. Hai que ter en conta que hai coros centenarios como a Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, a Polifónica de Pontevedra ou Toxos e Flores. Son corais que aparecen a principios do século XX, que están moi vinculadas ás Irmandades da Fala", comenta Durán. Estas medallas foron instituídas en 1947 polo músico galego Adolfo Anta Seoane.
Galicia, terra reivindicadora de cultura
"Ás veces teño a sensación de que nos esquecemos de que, na época máis difícil e máis dura a nivel cultural, autóctono, patrimonial e de identidade musical, foron estas corais as que, sen ánimo de lucro e por pura vocación, mantiveron viva a creación musical galega", argumenta Durán. Actualmente o panorama musical galego mudou moito, grandes proxectos como Baiuca, The Rapants, Tanxugueiras ou 9Louro non existirían sen o traballo anterior de todas estas agrupacións. "Follas Novas saca o seu nome do poemario de Rosalía, Cántigas da Terra está vinculada coas Irmandades da Fala, e a Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra foi fundada por Castelao, o cal foi membro e presidente do coro. Isto é a nosa historia, a nosa banda sonora galega. Dende a Academia temos un gran compromiso con manter vivas estas colectividades", expresa Durán.
A programación do certame está centrada na música galega, tanto popular como de autor. "No mundo da música chamada "culta", hai que falar da música tradicional distinguindo as que teñen autoría e as que son puramente tradicionais, que serían a música do pobo a que se descoñece a súa autoría", indica Durán. O concerto durará unha hora e media e cada coral actuará arredor de vinte minutos. "Cada coro ten as súas características. Hai quenes non utilizan instrumentos tradicionais, por exemplo, Follas Novas utiliza só o piano como acompañamento. Pero despois hai outros como Cántigas da Terra que teñen un grupo de gaitas e de percusión. Cada coro ten a súa propia idiosincrasia", explica o académico.
Para os dous concertos no Teatro Colón esperan que a xente se anime e se acerque. "Estas agrupacións teñen un público moi definido, igual que o ten a banda municipal da Coruña, porque ao final forman parte da historia da cidade", di Durán. O público que acuda ao Colón terá o pracer de poder escoitar as corais que veñen desde distintos puntos de Galicia. "É un acontecemento histórico xuntar por vez primeira a todos estes coros", sinala. No auditorio poderase escoitar dende o Himno galego ata a Negra Sombra. "Esta música tócanos moi de cerca. Quen no coñece algunha destas cancións populares? ou quen non as ten escoitado na súa casa ou cos seus pais?. Galicia é o país dos mil ríos, das mil bandas e dos mil coros. Temos unha tradición moi grande e moi potente, sempre poñendo en valor o noso", di Durán.
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