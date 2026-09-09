Vuelven a A Coruña las Noites na Cidade Vella con nueve conciertos gratuitos

Noites na Cidade Vella celebrará su quinta edición con nueve conciertos gratuitos distribuidos por distintos espacios patrimoniales de la ciudad. Esta propuesta cultural vuelve a combinar música clásica, patrimonio y divulgación cultural entre el 16 de septiembre hasta el 17 de octubre.

En este ciclo habrá un total de nueve conciertos protagonizados por distintos intérpretes y formaciones de prestigio internacional. También participarán la Orquestra de Cámara Galega, formación residente del ciclo, y el Ensemble da Fundación Groba. "Seguimos apostando por iniciativas que permitan achegar a música clásica á cidadanía e poñer en valor os espazos singulares da cidade. Noites na Cidade Vella demostrou nestes anos que é posible combinar excelencia artística, divulgación cultural e promoción do noso patrimonio histórico", destaco el concelleiro de Cultura y Turismo Gonzalo Castro. En esta edición participarán artistas de la talla de Helix Trío, el violinista Hranchya Avanesyan, el pianista Jean-Baptiste Doulcet y el pianista gallego Miguel Iglesias.

Programación

Uno de los pilares fundamentales de Noites na Cidade Vella sigue siendo la utilización de espacios patrimoniales y culturales de referencia de A Coruña. Todos los conciertos serán gratuitos hasta completar aforo.

El 16 de septiembre actuará Helix Trío en el Teatro Rosalía de Castro. El 19 estará The Rest project en la Iglesia de Santiago. El 22 tocarán Mikhail Pochekin y Michail Lifits en el Auditorio Afundación. El 26 la Iglesia de Santa Lucía acogerá a la Orquestra de Cámara Galega, dirigida por Rogelio Groba Otero. Para cerrar el mes de septiembre, el 30 actuarán en el Teatro Colón Amatís Trío.

El primer sábado de octubre tocará la Esemble da Fundación Groba en la Fundación Luís Seoane. El 9 habrá un recital de piano de Miguel Iglesias en el Auditorio Afundación, donde el día 14 también acogerá a Hrachya Avanezyan y a Jean-Baptiste Doulcet. Para cerra esta edición, actuará la Orquestra de Cámara Galega, dirigida por Rogelio Groba Otero, en la Iglesia de los Dominicos.