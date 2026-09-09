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Arden cuatro contenedores de madrugada en Ciudad Escolar en A Coruña

Los incendios se declararon de forma consecutiva entre las 01.15 y las 02.22 horas en Paseo de Ronda, calle Educación, calle Cultura y calle Marcela e Elisa

Bomberos de A Coruña.

Bomberos de A Coruña. / LOC

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RAC

Cuatro contenedores han ardido en la madrugada de este miércoles en A Coruña. Entre las 01.15 horas y las 02.20 horas se registraron incendios en los colectores de residuos de Ciudad Escolar ubicados en Paseo de Ronda, calle Educación, calle Cultura y calle Marcela e Elisa.

El fuego se declaró de forma consecutiva, a las 1.16 horas, a las 01.42, 01.54 y 2.22 horas, según figura en el registro del parte de los Bomberos de A Coruña, que tuvieron que trasladarse a la zona para extinguir las llamas.

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También la Policía Local de A Coruña colaboró en la intervención.

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