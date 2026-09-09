La flota de autobuses de A Coruña se refuerza este jueves con otros dos vehículos

La Compañía de Tranvías, concesionaria del servicio de bus urbano de A Coruña, incorpora este jueves dos nuevos vehículos articulados a su flota, para «"eforzar el servicio coincidiendo con el inicio del curso y la vuelta a la actividad habitual tras las vacaciones de verano", pues en este periodo, señala, hay un pico de demanda. Los aparatos, MAN Lion’s City y con capacidad para entre 130 y 160 pasajeros, prestarán servicio en las líneas 12 y 6.

La flota de Tranvías, que tiene el contrato prorrogado después de que caducase a la espera de que el Ayuntamiento saque un nuevo concurso para la concesión, alcanza las 101 unidades con estas incorporaciones. Según indica Tranvías, el modelo, diésel, incorpora motores que cumplen con la normativa europea Euro 6, "uno de los estándares más exigentes en materia de emisiones para vehículos de combustión", y facilita "el acceso y la movilidad" en el interior.