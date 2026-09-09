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Vuelta al cole

Familias y alumnos afrontan con ganas el primer día de cole en A Coruña: "La rutina es muy buena"

Ganas de reencuentros e ilusión en la vuelta al cole en A Coruña. La mayor motivación, “ver a los compañeros y al profe”

Vuelta al cole en A Coruña

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Vuelta al cole en A Coruña / Casteleiro

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María Rey

Gritos de alegría, reencuentros con los amigos, legañas, bostezos y algún lloro ocasional protagonizaron la vuelta al cole en la escuela Raquel Camacho, en A Coruña. A las 9.00 horas una canción animada sonó, a modo de reclamo, para que el alumnado de todas las edades se despidiera de las familias y se colocara en filas en el patio exterior.

Con padres igual de ilusionados que los niños —o casi más—, en la calle Antonio Pedreira Ríos reinó, a las 9.00 horas, una algarabía provocada por la anticipación de la reunión con los compañeros de pupitre, por las ganas —en algunos casos— de retomar la rutina y de afrontar, con pilas renovadas tras las bien merecidas vacaciones de verano, un año más.

"En casa lo vivimos bien, los dos teníamos ganas ya de empezar el cole. El niño también, pero como vuelve de vacaciones... Hoy no le costó levantarse, de todas formas, tenía ilusión por venir. Ya a las 7.30 horas quería venir para el cole", relata Eluisa Villar. Lucas, su hijo, confiesa que lo que más le apetece en este primer día es "pintar".

Daniela y Noelia Castro, mellizas, responden al unísono con un enérgico "sí" ante la pregunta de si tenían ganas de volver a las aulas. Su gran motivación para afrontar este primer día es "ver a los compañeros y al profe". Plástica es la asignatura que más les convence, mientras que matemáticas se presenta como el mayor reto del ultimo curso de primaria.

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"La rutina es muy buena. Yo no tengo problemas de conciliación, entonces para mí no es tan complicado ", relata su madre, Olga Gey. Al "ser de las mayores", no necesitaron tanto tiempo para preparar la vuelta. "No es como cuando están en infantil y te compras las cosas con mucha antelación", apunta.

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