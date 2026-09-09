Vuelta al cole
Familias y alumnos afrontan con ganas el primer día de cole en A Coruña: "La rutina es muy buena"
Ganas de reencuentros e ilusión en la vuelta al cole en A Coruña. La mayor motivación, “ver a los compañeros y al profe”
Gritos de alegría, reencuentros con los amigos, legañas, bostezos y algún lloro ocasional protagonizaron la vuelta al cole en la escuela Raquel Camacho, en A Coruña. A las 9.00 horas una canción animada sonó, a modo de reclamo, para que el alumnado de todas las edades se despidiera de las familias y se colocara en filas en el patio exterior.
Con padres igual de ilusionados que los niños —o casi más—, en la calle Antonio Pedreira Ríos reinó, a las 9.00 horas, una algarabía provocada por la anticipación de la reunión con los compañeros de pupitre, por las ganas —en algunos casos— de retomar la rutina y de afrontar, con pilas renovadas tras las bien merecidas vacaciones de verano, un año más.
"En casa lo vivimos bien, los dos teníamos ganas ya de empezar el cole. El niño también, pero como vuelve de vacaciones... Hoy no le costó levantarse, de todas formas, tenía ilusión por venir. Ya a las 7.30 horas quería venir para el cole", relata Eluisa Villar. Lucas, su hijo, confiesa que lo que más le apetece en este primer día es "pintar".
Daniela y Noelia Castro, mellizas, responden al unísono con un enérgico "sí" ante la pregunta de si tenían ganas de volver a las aulas. Su gran motivación para afrontar este primer día es "ver a los compañeros y al profe". Plástica es la asignatura que más les convence, mientras que matemáticas se presenta como el mayor reto del ultimo curso de primaria.
"La rutina es muy buena. Yo no tengo problemas de conciliación, entonces para mí no es tan complicado ", relata su madre, Olga Gey. Al "ser de las mayores", no necesitaron tanto tiempo para preparar la vuelta. "No es como cuando están en infantil y te compras las cosas con mucha antelación", apunta.
- Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
- Estrella Galicia demuele un concesionario al lado de su sede en A Coruña para un nuevo uso
- El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
- Abre Marrano en A Coruña, el local informal de tapeo para amantes de la carne a la parrilla: 'Aquí nada de sentarse en una mesa con mantel
- El restaurante que recomienda Martiño Rivas en la guía de Zara por su tortilla: “Todo gira en torno al sabor”
- El bus de A Coruña se podrá abonar con tarjeta de crédito: 'Hay mucha gente que pide hacerlo y hay conductores que acaban pagando billetes
- El restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo 200 pizzas cada fin de semana: 'No damos abasto
- El restaurante favorito de Javier Gutiérrez cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: 'Una de las mejores ensaladillas