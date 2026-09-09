Familias y alumnos afrontan con ganas el primer día de cole en A Coruña: "La rutina es muy buena"

Gritos de alegría, reencuentros con los amigos, legañas, bostezos y algún lloro ocasional protagonizaron la vuelta al cole en la escuela Raquel Camacho, en A Coruña. A las 9.00 horas de este miércoles, 9 de septiembre, una canción animada sonó, a modo de reclamo, para que el alumnado de todas las edades se despidiera de las familias y se colocara en filas en el patio exterior.

Con padres igual de ilusionados que los niños —o casi más—, en la calle Antonio Pedreira Ríos reinó, a las 9.00 horas, una algarabía provocada por la anticipación de la reunión con los compañeros de pupitre, por las ganas —en algunos casos— de retomar la rutina y de afrontar, con pilas renovadas tras las bien merecidas vacaciones de verano, un año más. "Yo creo que nosotros teníamos más ganas de que los niños volvieran que ellos", confiesa Lorena Souto, madre en el Raquel Camacho.

La frenética actividad educativa de la zona —con el colegio Raquel Camacho, el instituto Agra do Orzán y la escuela infantil con el mismo nombre— se traslada a los hábitos del barrio y los vecinos, que ven reavivado el comercio local tras el parón típico de agosto. "Cando empeza o cole hai xente a montóns aquí. E a xente di que non hai nenos... Dá vida á zona, pero máis pola parte de arriba, polos bares. Hai quen vén pola mañá a traer os 'guajes' e espera por aquí a que saian. Nótase diferenza entre o verán e agora no movemento da xente", comenta Manuel Paz, vecino de la barriada.

Ver a los amigos, el mayor aliciente

"En casa lo vivimos bien, los dos teníamos ganas ya de empezar el cole. El niño también, pero como vuelve de vacaciones... Hoy no le costó levantarse, de todas formas, tenía ilusión por venir. Ya a las 7.30 horas quería venir para el cole", relata Eluisa Villar. Lucas, su hijo, confiesa que lo que más le apetece en este primer día es "pintar".

Eluisa Villar y su hijo Lucas. / Casteleiro

Daniela y Noelia Castro, mellizas, responden al unísono con un enérgico "sí" ante la pregunta de si tenían ganas de volver a las aulas. Su gran motivación para afrontar este primer día es "ver a los compañeros y al profe". Plástica es la asignatura que más les convence, mientras que matemáticas se presenta como el mayor reto del último curso de primaria.

"La rutina es muy buena. Yo no tengo problemas de conciliación, entonces para mí no es tan complicado", relata su madre, Olga Gey. Al "ser de las mayores", no necesitaron tanto tiempo para preparar la vuelta. "No es como cuando están en infantil y te compras las cosas con mucha antelación", apunta.

Olga Gey con sus hijas, las mellizas Daniela y Noelia Castro. / Casteleiro

Los padres, con más ganas que los niños

Para Jennifer Osorio, el madrugar fue toda una odisea. "¡Son cuatro! Fue horrible despertarse", confiesa Osorio. "Ya nosotros nos despertamos temprano de por sí, y ellos también se preparan temprano. Ya hace como un mes que venimos preparando la vuelta al cole, arreglando y finiquitando todo", añade. Su hija, Jharlet García, de educación infantil, responde que tiene muchas ganas de "jugar", con ojos todavía acostumbrándose al madrugón.

Jennifer Osorio con su hija, Jharlet García. / Casteleiro

La familia de Lorena Souto y Óscar Caamaño vivió esta primera jornada con total normalidad. "Yo creo que nosotros teníamos más ganas de que los niños volvieran que ellos", confiesa Souto entre risas, para quien retomar la rutina es "muy positivo". Su hijo niega con la cabeza, resignado, ante la idea de volver a hincar los codos. Nicolás López lo tiene claro: lo que menos le apetece es "estudiar". ¿Su asignatura favorita? "El recreo. Solo quiero jugar en el patio", dice.

Óscar Caamaño y Lorena Souto con su hijo, Nicolás López. / Casteleiro

Recuperar las conversaciones entre amigos se establece como el motor que les despegó las sábanas a los más mayores esta mañana, mientras que el esperado momento de ocio en el recreo es el mayor aliciente para los recién iniciados en la escuela.

Chute de actividad para el comercio local

En la librería Maiky (Monasterio de Caaveiro, 7), cercana al colegio Raquel Camacho, notan "mucho" la vuelta al cole, traducido en un aumento de ventas en sus productos. "Cuadernos, libretas de anillas, lápices, bolígrafos, colores, tijeras, agendas... Lo básico del colegio", declara la propietaria del establecimiento, María Alejandra Uzcátegui.

Por la experiencia de Uzcátegui y la librería Ites (Monasterio de Caaveiro, 4), localizada a escasos metros, parece que este año no hubo tanta antelación en la preparación para volver a las aulas. "Antes no notamos gran cosa, fue esta primera semana de septiembre", dice Uzcátegui.

En Ites también están "a tope", vendiendo "todo el material que piden los profes, tanto libros como material escolar", indica una trabajadora de la librería. Sin embargo, concuerda con la percepción de Uzcátegui: "Este año lo notamos con un poco de retraso. Normalmente, se suele hacer con más previsión, pero este año no, está viniendo todo el mundo ahora, en el último momento", explica.

El mes de agosto supuso, para este tipo de negocios, un importante parón. "El mes de agosto fue fatal, no se vendió", comenta Uzcátegui que, en contraposición, establece septiembre como "el mes de más impulso". Por eso, la vuelta a la rutina escolar supone un empujón para el comercio. "La vuelta al cole y la incorporación de todo el mundo al trabajo. Agosto fue un mes parado, cambian las rutinas de la zona", complementa la empleada de la librería Ites.

"El nivel cada vez es más bajo"

Marga Paletta, directora del centro de formación Aula Nosa (Monasterio de Caaveiro, 1), que lleva ofreciendo apoyo educativo desde 1999, acusa este cambio en la rutina. "Esta mañana ha sido tranquila. Lo que sí hemos notado ha sido un descenso en el alumnado", comparte Paletta.

En todos sus años de trayectoria, percibieron un cambio en el perfil y las necesidades de los usuarios que acuden a sus clases, alineado con los resultados del informe PISA. "Ahora hay más gente extranjera que antes, y el nivel es cada vez más bajo. La gente tiene un nivel de conocimientos muy bajito", expone la directora, quien percibe una creciente falta de implicación en el alumnado. "Cada vez hay que estar más encima de ellos. Es una dejadez total, la cultura del esfuerzo, cero", dice.

Paletta, quien también es vecina de la zona, comenta que "se ve mucho más movimiento en el barrio" con la llegada de los niños y jóvenes a las aulas. Comparte, asimismo, la percepción de las librerías Maiky e Ites. "No obstante, no hay tanto movimiento como otros años. Antes, a las 8.30 horas veías gente en la calle, y estamos viendo todo muy tranquilo", expresa.