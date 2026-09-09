La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: "Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia"

Hijos de Rivera, la compañía de Estrella Galicia, siempre ha sido orgullosamente coruñesa, y las populares 1906 inmortalizan la fecha de apertura de su primera fábrica de hielo y bebidas en Cuatro Caminos, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Pero su historia de las últimas décadas, la de su diversificación y la expansión internacional, tiene otra dirección: la del polígono de Agrela. Allí se trasladó su fábrica a principios de los años 70, y allí, a pocos pasos de Vioño, la avenida de Arteixo y Os Mallos, ha ampliado sus instalaciones, en torno a una calle que lleva el nombre de su fundador, José María Rivera Corral. Una historia de amor con el parque empresarial, en el que sigue su corazón pese a la ampliación por todo el globo, que acaba de escribir su capítulo más reciente con el anuncio del derribo del antiguo concesionario de Land Rover para cerrar un aparcamiento en superficie, y que ha creado un núcleo que incluye desde instalaciones fabriles a un museo. En palabras de la gerente de la Asociación de Empresarios de Agrela, Teresa Firvida, "más allá de recuperar y dar vida a espacios que estaban en desuso", las iniciativas de la compañía han creado proyectos "modernas y de referencia".

Y el arranque lo protagonizó la tercera generación de la familia, formada por José María Rivera Riguera y Ramón Rivera Riguera. En 1968, tras tomar las riendas de la empresa pocos años antes, decidieron establecer una nueva planta en el parque empresarial, con nueva tecnología y espacio. Firmó el proyecto Antonio Nolasco, y en 1972 se pone en marcha la nueva planta. En los siguientes años, ya desde el polígono, vendrían nuevas instalaciones de investigación, como un laboratorio de muestras e innovación en productos, como la primera cerveza sin alcohol.

Ampliación a cambio de "mantener la actividad industrial"

Y en la década pasada, Hijos de Rivera, que ha preferido no realizar declaraciones a este diario en relación al reportaje, apostó por Agrela para expandirse. En marzo de 2015 pidió al Concello ocupar la parcela próxima a la fábrica, de titularidad municipal, donde se encontraba un campo de fútbol, el A Grela 2, y una zona para vehículos. El Gobierno local de Carlos Negreira, del PP, emitió informes técnicos con celeridad, y, a los pocos días, firmó un protocolo de colaboración con Hijos de Rivera, en el que se comprometía a recalificar la finca, de unos 11.300 metros, de usos público a industrial-comercial, y vendérsela en seis meses a la compañía.

Esta, a cambio, se comprometió a ampliar su fábrica y "mantener su actividad industrial en el término municipal de A Coruña". El convenio tardó en resolverse, y en 2016 el Gobierno local de Marea Atlántica renegoció nuevas condiciones, entre las que estaba que Hijos de Rivera asumiese nuevos costes, como acondicionar el campo de futbol de Eirís que sustituiría a la cancha desaparecida.

Acabó pagando 4,2 millones de euros más el IVA por la instalación, con el compromiso de contratar a 25 personas más para la fábrica, iniciar la actividad industrial en tres años y mantenerla al menos otros diez. Y aunque la gran expansión de Hijos de Rivera en los últimos años fue en el polígono arteixán de Morás, con mucho más espacio disponible que el saturado Agrela, sigue produciendo en A Coruña.

Una gran manzana de 43.000 metros, con fábricas y museo

En paralelo a la expansión industrial, Hijos de Rivera fue creando en sus fincas de Agrela instalaciones de servicios para sus trabajadores y la población en general. En 2019 estrenó en su núcleo de instalaciones el Museo Estrella Galicia (MEGA), con una inversión de diez millones. Ese mismo año compró la parcela del antiguo centro comercial Comcor poco después de que cerrase, junto con fincas de Mueble Juvenil SA. El campo de fútbol estaba situado junto a las instalaciones de la fábrica de Agrela, en la gran manzana en la que Hijos de Rivera se hizo también con la finca en la que estuvo situado Nanos. Suma más de 43.000 metros cuadrados, de los que 11.338 provienen del antiguo campo de fútbol; la antigua Nanos suma otros 5.437.

Pero el Comcor se encuentra del otro lado de la calle José María Rivera Corral, junto a la lavandería del Sergas. Aquí, la compañía construyó una nueva sede corporativa: un edificio inaugurado este mes de junio en una parcela con árboles y una laguna, con oficinas pero también con un jardín interior, un espacio multiusos y servicios como una sala de lactancia. Agrupa a cientos de trabajadores de los servicios centrales. La parcela que incluye el edificio, según el catastro, suma unos 15.150 metros cuadrados. También está de este lado de la calle el antiguo concesionario de Land Rover, que Hijos de Rivera compró ya hace años y del que ahora ha empezado la demolición. Se convertirá en una zona de aparcamiento en superficie.

"Prueba que Agrela es estratégica para servicios y ocio"

La Asociación de Empresarios de Agrela insiste en el impulso que le presta Hijos de Rivera en el polígono empresarial, algo de lo que es "un buen ejemplo" la sede que ocupa el antiguo Comcor. "Demuestra que Agrela puede seguir siendo una ubicación estratégica no solo para la actividad industrial y comercial, sino también para los servicios y el ocio", indica su gerente, Teresa Firvida, que remarca que la empresa compatibiliza actividades y ha conseguido tener un museo "perfectamente integrado" en el complejo de su fábrica. Esta capacidad de que convivan industria, comercio, servicios y ocio es "una de las fortalezas" de Agrela, insiste, y una muestra de cómo el polígono, con más de medio siglo de existencia, puede seguir evolucionando y siendo "dinámico y atractivo".

Aunque la expansión industrial de Hijos de Rivera ahora está en Morás, Agrela cree que es compatible conque continúe "ampliando y consolidando" su presencia en Agrela, que sigue siendo una "localización estratégica" para la compañía. Que revitalice parcelas beneficia indirectamente al resto del tejido empresarial, señala, y la compañía es "tractora". "Una empresa de estas características necesita proveedores, servicios, mantenimiento, logística, transporte, suministros y muchos otros servicios que, en buena medida, pueden ser prestados por empresas del propio entorno", explica Firvida, con lo que su presencia genera actividad y oportunidades para otras empresas. Que invierta en el parque empresarial es "una señal positiva de confianza en Agrela y en su capacidad para seguir siendo un espacio empresarial de referencia en Galicia", remacha la gerente.