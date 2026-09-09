Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este miércoles 9 de septiembre

Homenaje musical al autor Marcial de Adalid

La Real Academia Gallega de Bellas Artes organiza un concierto en homenaje al bicentenario de Marcial de Adalid con ocho corales.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A)

Inicia la retrospectiva de la cineasta Viola Stephan

La Filmoteca de Galicia realiza una retrospectiva sobre la documentalista Viola Stephan con el pase de El viaje de Petersburgo a Moscú.

Horario: 18.00 horas.

Lugar: Filmoteca de Galicia (Calle Durán Loriga, 10)

Paula Deiros presenta la novela ‘El eco de la niebla’

La escritora Paula Deiros presenta la novela El eco de la niebla en la librería espazo cultural Lume, en compañía de María Nieto.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Librería Lume (Calle Fernando Macías, 3A)

Conferencia sobre la vida de las gallegas en Cuba

La presidenta da Cátedra de Cultura Galega Xosé Neira Vilas, Arantxa Fernández Crespo, charlará sobre mujeres gallegas en_Cuba.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Circo de Artesáns (Calle San Andrés, 36)

‘El limpiabotas ‘de Vittorio De Sica’, en la Filmoteca

La Filmoteca de Galicia dedica su programación del mes a Vittorio De Sica, que comienza con el pase de la película El limpiabotas.

Horario: 20.30 horas.

Lugar: Filmoteca de Galicia (Calle Durán Loriga, 10)

Muestra fotográfica de vida militar, en Atochas

El fotógrafo y teniente en reserva Jesús de los Reyes expone su muestra Entre Soldados, sobre la vida militar cotidiana.

Horario: 12.00 horas.

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Lugar: Cuartel de Atocha (Plaza de As Atochas)