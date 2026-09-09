El instituto Zalaeta de A Coruña, en obras, no vuelve a clase: "En estas condiciones es imposible empezar el curso con seguridad"

Mientras otros centros educativos vuelven a la rutina, con reencuentros, mochilas nuevas y algunos lloros, en el instituto Ménendez Pidal, en Zalaeta, todavía no han entrado a las aulas. ¿El motivo? Siguen las obras del cambio de cubierta y la retirada de amianto. Familias, profesores y alumnos se han concentrado este miércoles a las puertas del centro para exigir que se hagan mediciones de la calidad del aire. Su propuesta es que se aplace el inicio de curso. "En estas condiciones es imposible empezar el curso con seguridad", manifiesta Maite Bellas, profesora de Geografía e Historia.

Esta docente recuerda que el problema viene "de hace años", ya que "el primer proyecto para cambiar la cubierta es de 2020". Fue hace dos años cuando "descubrieron el amianto" y se pidió su retirada. Este verano empezaron las obras, pero a 9 de septiembre, día fijado para el inicio de las clases, los operarios y los andamios siguen ahí. "Hoy tendríamos que empezar las clases con normalidad y es imposible. La Jefatura Territorial de la Consellería de Educación nos dijo que era seguro. No somos expertos, pero tiene que haber un informe de la calidad del aire y no lo tenemos", expone.

La Xunta aseguró que el curso puede arrancar "con normalidad, ya que no existe ningún problema de seguridad". Este mensaje se trasladó al equipo directivo del centro en una visita a las instalaciones por parte de la subdirectora general de Construcciones y Equipamiento este lunes, acompañada de personal de la Unidade Técnica de Obras.

"No nos sentimos seguros"

A las puertas del instituto Zalaeta, que cada día cruzan unas mil personas, se concentraron decenas de estudiantes que no han empezaro el curso como se esperaban. Flavia, que empieza cuarto de ESO, es una de ellas. "No acaban las obras y hay mucho amianto, lo cual es un riesgo. La Xunta quiere que entremos, pero tampoco hay sitio para todos", explica, y apunta que "quizá tendrían que haber empezado antes" los trabajos.

Los profesores no quieren acceder a las aulas. "No nos sentimos seguros", insiste Bellas, que cree que lo lógico sería "aplazar el inicio de curso hasta el día 15" para que terminen las obras. La fachada está cubierta de andamios, pero dentro del instituto, asegura, "hay capas de polvo y material de obra". "No sabemos si los alumnos podrán ir al recreo ni si podrán trabajar los profesores de Educación Física. El tercer piso está como si lo hubiesen bombardeado", relata.

Operarios trabajan en la entrada del instituto / Carlos Pardellas

Manuel Maneiro, portavoz del Anpa del instituto, reconoce que "se puede convivir con obras" pero opina que es fundamental "que retiren el amianto, hagan una desinfección y una medición ambiental" para saber si es seguro estar dentro del centro.

Cuenta que "en junio" ya eran conocedores de que había "retrasos" en la obra, pero ahora ven que está todo "manga por hombro" y que aun así quieren que los jóvenes vuelvan a clase. "Los profesores no pueden trabajar en esta situación y tampoco es seguro para los alumnos. Hay andamios por todas partes, no hay vallas para que los chicos no pasen por ahí. Tienen que tomar medidas de protección", propone.

Maneiro critica que hay "opacidad total" por parte de la Xunta y que hay obras que no se están ejecutando. Recuerda, además, que el instituto tiene más problemas. "Llevamos años reclamando otras neecesidades como ventanas y el arreglo de la fachada. Además, hay muchas humedades", resume.

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El Anpa ha enviado un comunicado a las familias para pedir que, por ahora, no envíen a los niños y niñas al centro. Están a la espera de recibir "los resultados del certificado de salubridad, de la medición del aire y de la revisión de las obras, así como una comunicación oficial de la Xunta que confirme la seguridad del centro".