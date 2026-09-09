El Latidos Festival se estrena en A Coruña con Jorge Drexler: "Este festival esta pensado en Galicia y para Galicia"

El Latidos Festival llega a Galicia por primera vez ofreciendo un nuevo ciclo de música en vivo. Este espectáculo traerá conciertos únicos a los escenarios más destacados de A Coruña, Santiago de Compostela y Pontevedra. El primer concierto, el de Jorge Drexler, será en A Coruña el 21 de noviembre en el Palacio de la Ópera.

El festival, impulsado por Art Music y patrocinado por el Banco Mediolanum, pretende convertirse en una cita de referencia entre el público gallego. "Latidos nace de nuestra experiencia trabajando durante años en Galicia, de conocer a nuestro público, sus gustos, y sobre todo, de entender que existe una oportunidad para seguir generando nuevas propuestas culturales que aporten valor y que tengan una identidad", explica el director de Art Music Agency, Alberto Alfonso.

Latidos Festival en A Coruña

La primera edición del festival será el 21 de noviembre en el Palacio de la Ópera, con el concierto de Jorge Drexler, uno de los principales nombres de la música iberoamericana. El cantante presentará su nuevo disco Taracá. Drexler llega a A Coruña con una propuesta completamente renovada, tocará junto a siete músicos y con el candombe uruguayo como uno de los hilos conductores de su espectáculo.

Más conciertos

Además del concierto de A Coruña, también habrá espectáculos en Pontevedra y en Santiago de Compostela. El viernes 15 y el sábado 16 de enero de 2027, el festival viajará a la capital de Galicia. El artista madrileño Jairo Zavala, más conocido como Depedro, actuará en la Sala Capitol, donde presentará su nuevo disco. La programación se completará el sábado 30 de enero con la incorporación de Maldita Nerea en el Auditorio del Pazo da Cultura de Pontevedra. Las entradas para los conciertos de A Coruña y Santiago de Compostela ya están a la venta en la página web del festival www.latidosfestival.com. Los tickets para el concierto de Maldita Nerea saldrán a la venta el viernes 11 de septiembre.

Un punto de encuentro

Latidos Festival cuenta con una gran trayectoria en otras comunidades autónomas como Madrid, Barcelona o Valencia, y este año lo traen a Galicia. El objetivo de este ciclo de conciertos es crear un lugar de encuentro entre los artistas más consolidados del panorama nacional y el público. "No pretendemos ser una simple sucesión de conciertos, queremos tener personalidad y contar con una gran programación", indica Alberto Alfonso. Este proyecto es posible gracias a la cooperación entre distintas empresas e instituciones. "Creemos firmemente en la colaboración público-privada como herramienta esencial para impulsar la cultura, generar nuevas oportunidades y permitir que iniciativas de este tipo se puedan desarrollar con ambición y calidad", expresa el director de Art Music.

Este proyecto cultural pretende convertir cada concierto en una experiencia irrepretible. "Apostamos por la cultura, seguimos pensando que es importante por su capacidad de inspirar y transformar", señala la responsable de Patrocinios, Eventos y Fidelización de Banco Mediolanum Anelén Santilari. "Nos agrada poder estar en distintas ciudades de la comunidad. Este festival esta pensado en Galicia y para Galicia. Además, también genera riqueza en otros ámbitos de la ciudad", comenta Santilari. Los organizadores del festival aspiran a que este formato tenga una continuidad en el futuro. "Nuestra intención es que esta primera edición sea el punto de partida de un proyecto que pueda crecer, consolidarse y convertirse en un nuevo referente dentro del territorio musical gallego. Queremos que tenga su propia identidad y que año tras años el público ya piense en estos conciertos", indica Alberto Alfonso.